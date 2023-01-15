Голландский журналист: «Промес, как подобает преступнику, прячется в РФ»

Голландский журналист портала Gelderlander Лекс Ламмерс высказался о судебном разбирательстве в отношении нападающего «Спартака» . Футболиста обвиняют в причастности к нелегальному обороту наркотиков, а также в нанесении ножевых ранений человеку.

Промес, как всегда, отрицает свою причастность уже ко второму преступлению. Это именно тот случай, когда правительство Нидерландов может доказать причастность игрока к делу о наркотиках.

Пока Квинси официально не предъявлено обвинение, но следователи хотят допросить его в суде именно в Нидерландах, и это может привести к заключению. Промес не хочет ехать, потому что он подозревается ещё и в другом деле (нанесение ножевых ранений человеку), и поэтому может попасть надолго в тюрьму.

Промес, как подобает преступнику, прячется в России. Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления.