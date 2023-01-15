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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Верратти: «Лига 1 не уступает Серии А или другим чемпионатам»

сегодня, 17:41

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти сравнил Лигу 1 с другими европейскими топ-чемпионатами.

В международных турнирах ПСЖ часто проходит далеко. Недавно мы были в финале Лиги чемпионов.

«Лион» играл в полуфинале, обыгрывал «Ювентус» и «Манчестер Сити», две мощных коллектива.

Мне нравится Лига 1. Здесь немало качественных исполнителей. Лига 1 не уступает Серии А или другим чемпионатам.

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протон
протон
сегодня в 20:00
У сериала нет хороших стадионов, не едет играть молодежь мирового уровня, лучшие тренеры так же не едут тренировать в Италию, во Франции же наоборот каждый год появляться новые молодые игроки которых потом продают за сотни миллионов, такими темпами Серия А скатится на уровень португальского чемпионата, и еще у Сериала нету арабских денег
Chaumont
Chaumont
сегодня в 19:09
мне почему-то кажется, что во французской лиге борьба часто не ведется, в италии какой-нибудь эмполи или болонья грызут грандов даже проигрывая
в англии часто тоже, вон ливерпуль был разгромлен брайтоном 3-0, ноттингем намылил мю, в испании тоже... а во франции характера маловато
мое имхо
barcamilan
barcamilan
сегодня в 19:06
ваш чемпионат слабейший в топ 5
Брулин
Брулин
сегодня в 18:09
Играть в футбол у Марко получается гораздо лучше чем нахваливать шестую по силе лигу Европы.
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