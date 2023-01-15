Верратти: «Лига 1 не уступает Серии А или другим чемпионатам»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти сравнил Лигу 1 с другими европейскими топ-чемпионатами.
В международных турнирах ПСЖ часто проходит далеко. Недавно мы были в финале Лиги чемпионов.
«Лион» играл в полуфинале, обыгрывал «Ювентус» и «Манчестер Сити», две мощных коллектива.
Мне нравится Лига 1. Здесь немало качественных исполнителей. Лига 1 не уступает Серии А или другим чемпионатам.
в англии часто тоже, вон ливерпуль был разгромлен брайтоном 3-0, ноттингем намылил мю, в испании тоже... а во франции характера маловато
мое имхо
в англии часто тоже, вон ливерпуль был разгромлен брайтоном 3-0, ноттингем намылил мю, в испании тоже... а во франции характера маловато
мое имхо