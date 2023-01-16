Хави против обмена Депая на игрока «Интера»

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вчера, 16:21

Главный тренер «Барселоны» против обмена нападающего команды на полузащитника «Интера» . Об этом сообщил журналист Хави Мигель.

Ранее сообщалось о том, что каталонцы близки к сделке с миланским клубом.

Депай провёл 4 матча за «сине-гранатовых» в текущем сезоне и забил 1 мяч. Корреа сыграл 21 игру за «Интер», отличился 3 голами и 3 результативными передачами.