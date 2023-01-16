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Хави против обмена Депая на игрока «Интера»

вчера, 16:21

Главный тренер «Барселоны» Хави против обмена нападающего команды Мемфиса Депая на полузащитника «Интера» Хоакина Корреа. Об этом сообщил журналист Хави Мигель.

Ранее сообщалось о том, что каталонцы близки к сделке с миланским клубом.

Депай провёл 4 матча за «сине-гранатовых» в текущем сезоне и забил 1 мяч. Корреа сыграл 21 игру за «Интер», отличился 3 голами и 3 результативными передачами.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:55
Если нет оптимального варианта, пусть Депай лучше досидит до конца контракта. В условиях плотного календаря нужна ротация
Тем более, в ближайших двух турах Ла Лиги Барселоне не будут доступны Левандовски и Торрес
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:54
И самим не нужен и другим не отдам.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 17:49
Не подходит Барселона для Депая. Игрок высочайшего уровня, но есть же клубы которые не подходят определенному количеству людей. Вот Депай с Барселоной в который раз доказало эту футбольную гипотезу. Во Франции сколько лет он блистал был лидером команды, в еврокубках себя показывал на топ уровне. Но когда перешёл в состав Сине Гранатовых такое впечатление потерял свою уверенность и пропал с поле зрения. Тоже самое можно сказать и про Лукаку. Был один игрок в Интере. Тащил команду был лидером как на поле так и вне поля. Но перейдя в Челси аналогично испарился в футбольном плане. Так что такое футбольное явление не раз уж подтверждалось и оно таки присутствует в футбольном мире.
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:20
Барсе нужно учитывать пожелания Хави... иначе дело швак
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 16:24
Думаю Хави прав, Мемфис еще может помочь.
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