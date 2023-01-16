Хави против обмена Депая на игрока «Интера»

Главный тренер «Барселоны» Хави против обмена нападающего команды Мемфиса Депая на полузащитника «Интера» Хоакина Корреа. Об этом сообщил журналист Хави Мигель.
Ранее сообщалось о том, что каталонцы близки к сделке с миланским клубом.
Депай провёл 4 матча за «сине-гранатовых» в текущем сезоне и забил 1 мяч. Корреа сыграл 21 игру за «Интер», отличился 3 голами и 3 результативными передачами.
Тем более, в ближайших двух турах Ла Лиги Барселоне не будут доступны Левандовски и Торрес
Тем более, в ближайших двух турах Ла Лиги Барселоне не будут доступны Левандовски и Торрес