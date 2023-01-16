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«Наполи» может повысить цену на своего игрока из-за стоимости Мудрика

вчера, 13:44

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ньюкасла».

Английские клубы хотят взять футболиста в летнее трансферное окно. По данным источника, учитывая недавний трансфер полузащитника Михаила Мудрика в «Челси» (стоимостью 70 млн евро + 30 млн бонусами), неаполитанцы могут запросить за Осимхена 150 млн евро.

Контракт форварда с итальянским клубом действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:17
Многое зависит от игрока и агента. Если б он начал мозги делать, нарушать дисциплину, саботировать, как это часто делают игроки, желающие уйти, то никаких 100 лямов бы не видали они. И всё же не совсем 100 лямов, а 70 плюс 30. Не обязательно, что все бонусы будут использованы.
протон
протон
вчера в 20:12
Неймаром рынок был раздут для топ игроков. А Мудриком уже на нонеймов из неизвестных лиг, это значительно хуже, так как теперь и цены на топов будут раздуты еще сильнее чисто на автомате.
На самом деле это Шахтер взорвал рынок. Арсенал начинал с 20 миллионов, но Шахтер сказал, что хочет 100. Прошло немного времени и они получили 100. Теперь все знают, что из этих мешков можно выдавливать сколько хочешь и не идти на уступки.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:23, ред.
Ну вести переговоры с Наполи всегда сложно, Де Лаурентис всегда просит слишком много за своих игроков, и его жадность порой оборачивается ему же боком. Все помнят Наполи примерно пятилетней давности, когда там шумели Инсиньо и Дрис Мертенс, в обороне была глыба в виде Кулибали, а правый фланг обороны вижигал Хюсай, в центре отлично играл Руис, так вот когда на этих игроков был реальный спрос, итальянец требовал за них космические деньги, интерес к игрокам проппдал, как и прогресс самих игроков, а возможно, перейдя они в более сильный клуб в свое время, добились бы большего в своих карьерах.
Сейчас "золотой актив " Наполи это Виктор Осимхен, Зелински и Хвича! Если все они заседятся в Наполи, то дальше ничего хорошего не произойдет. Да, сейчас клуб из Неаполя на вершине СерииА и играет действительно сильно, но все же Сериа А сейчас не та, что была в конце 90-х начале нулевых....нет стабильности у лиги! Думаю, если Наполи станет чемпионами СерииА, то цена на лидеров клуба будет космической...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:07
Когда-то из-за трансфера Неймара цены резко взлетели вверх и стали космическими. Этот полуребёнок с улыбкой на лице занёс свой чек на 222 млн долларов. Но от его действий и от действий ПСЖ пострадал весь мировой футбол.
Далее были трансферы Мбаппе, Погба, Коутиньно, Гризманна.. Всё неоправданно дорого. Тот же Мбаппе пока не принёс особо выхлопа ПСЖ. Скоро вливания в него достигнут оценки 1 миллиарда, а толку пока нет, кроме внутренней арены. Проще было Чеферину в карман положить эту сумму и он бы что-нибудь придумал. Например лёгкую сетку, как у Аргентины на Чемпионате Мира. Чтоб до финала встречались только Брюгге , Австралии и Динамо Загреб.
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:35
100 млн средненькая цена цена теперь. Ничего особенного.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:10
Вот Мудрик поднял волну
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:04
Не перемудрили бы!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:55
Мудрик стал средневзвешенным финансовым эталоном в футбольном мире при покупке тел стоимостью 100+!
Осимхена 1.5 мудрика...
Роналду 2 мудрика...
Дзюбо... Ухо мудрика))
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 14:11
На месте Наполи, я бы не отдал бы Этого футболиста ни за какие деньги.
Deville
Deville
вчера в 13:52, ред.
Осимхен очередной Лукака, в италии заиграл, в апл провалится. ну разведут на бабки, надеюсь у МЮ и Тен Хага мозгов хватит не покупать очередное тело для скамейки за бешенные бабки.
ya7uew78mc84
ya7uew78mc84
вчера в 13:52
Цена нигерийского Витька теперь 2 Мудрика! Ну или 2222222 кило Тугрика! Ну или 222222 Дзюбика!
Гость
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