«Наполи» может повысить цену на своего игрока из-за стоимости Мудрика

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ньюкасла».
Английские клубы хотят взять футболиста в летнее трансферное окно. По данным источника, учитывая недавний трансфер полузащитника Михаила Мудрика в «Челси» (стоимостью 70 млн евро + 30 млн бонусами), неаполитанцы могут запросить за Осимхена 150 млн евро.
Контракт форварда с итальянским клубом действует до лета 2025 года.
Далее были трансферы Мбаппе, Погба, Коутиньно, Гризманна.. Всё неоправданно дорого. Тот же Мбаппе пока не принёс особо выхлопа ПСЖ. Скоро вливания в него достигнут оценки 1 миллиарда, а толку пока нет, кроме внутренней арены. Проще было Чеферину в карман положить эту сумму и он бы что-нибудь придумал. Например лёгкую сетку, как у Аргентины на Чемпионате Мира. Чтоб до финала встречались только Брюгге , Австралии и Динамо Загреб.
Далее были трансферы Мбаппе, Погба, Коутиньно, Гризманна.. Всё неоправданно дорого. Тот же Мбаппе пока не принёс особо выхлопа ПСЖ. Скоро вливания в него достигнут оценки 1 миллиарда, а толку пока нет, кроме внутренней арены. Проще было Чеферину в карман положить эту сумму и он бы что-нибудь придумал. Например лёгкую сетку, как у Аргентины на Чемпионате Мира. Чтоб до финала встречались только Брюгге , Австралии и Динамо Загреб.