«Наполи» может повысить цену на своего игрока из-за стоимости Мудрика

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вчера, 13:44

Нападающий «Наполи» находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ньюкасла».

Английские клубы хотят взять футболиста в летнее трансферное окно. По данным источника, учитывая недавний трансфер полузащитника в «Челси» (стоимостью 70 млн евро + 30 млн бонусами), неаполитанцы могут запросить за Осимхена 150 млн евро.

Контракт форварда с итальянским клубом действует до лета 2025 года.