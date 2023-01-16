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Агент Лунёва рассказал о будущем футболиста

вчера, 15:30

Агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва Антон Смирнов рассказал о возможном будущем футболиста.

До нас доходит информация о том, что Андрея предлагают различным турецким клубам. Кто предлагает? Да разные люди, на турецком рынке очень много жучков, которые крутятся-вертятся, что-то предлагают. Мы никому авторизацию на Турцию не давали.

Как в целом обстоит ситуация? Ничего нового. Думаю, до лета всё останется неизменным. Уже через неделю стартует сезон. Это читалось, в этой ситуации вряд ли можно было что-то сделать.

Можно на 99,9% сказать, что Андрей останется в «Байере» Я не знаю, что должно произойти, чтобы он сейчас ушел из команды.

Мы обсуждали продление контракта в ноябре и договорились, что вернёмся к этому вопросу в марте-апреле, не раньше. Тогда уже будет более понятна ситуация. Отношение к Андрею хорошее, ему дали провести матч против «Венеции», Хаби Алонсо подходит, общается. Кто знает, что будет дальше.

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Сп62
Сп62 ответ n6ea2hyehuqg (раскрыть)
вчера в 21:57
А почему Розу, а не Азу? А лучше и ту, и другую.
n6ea2hyehuqg
n6ea2hyehuqg
вчера в 15:43
Надо бы ещё цыганку Розу по этому вопросу заслушать
Гость
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