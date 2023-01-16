Агент Лунёва рассказал о будущем футболиста

Агент вратаря «Байера» Антон Смирнов рассказал о возможном будущем футболиста.

До нас доходит информация о том, что Андрея предлагают различным турецким клубам. Кто предлагает? Да разные люди, на турецком рынке очень много жучков, которые крутятся-вертятся, что-то предлагают. Мы никому авторизацию на Турцию не давали.

Как в целом обстоит ситуация? Ничего нового. Думаю, до лета всё останется неизменным. Уже через неделю стартует сезон. Это читалось, в этой ситуации вряд ли можно было что-то сделать.

Можно на 99,9% сказать, что Андрей останется в «Байере» Я не знаю, что должно произойти, чтобы он сейчас ушел из команды.

Мы обсуждали продление контракта в ноябре и договорились, что вернёмся к этому вопросу в марте-апреле, не раньше. Тогда уже будет более понятна ситуация. Отношение к Андрею хорошее, ему дали провести матч против «Венеции», Хаби Алонсо подходит, общается. Кто знает, что будет дальше.