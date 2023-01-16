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ГлавнаяНовостиФутбольная модаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Арсенал» выпустил предматчевую форму, посвящённую китайскому новому году

вчера, 18:26

Лондонский «Арсенал» в преддверие китайского нового года обновил линейку своей фирменной одежды. Так, в продаже появились бомберы с китайскими иероглифами.

Празднование китайского нового года в 2023 году начнется 22 января.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:56
Английская ветровка с китайскими иероглифами - 120 фунтов...
Китайская ветровка с английскими буквами - 10 фунтов...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:37
Пушкари чуют носом будущих хозяев...
Какой будет бомбер в свете аравийских лучей...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:06
Полку болельщиков Арсенала прибыло...
drug01
drug01
вчера в 18:49
Хочет быть на виду в футбольном мире....
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:40
Адидас то китайский ! Made in China 🇨🇳 ☝️🤪
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 18:31
Арсенал хочет нового спонсора.
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