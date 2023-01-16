«Арсенал» выпустил предматчевую форму, посвящённую китайскому новому году

Лондонский «Арсенал» в преддверие китайского нового года обновил линейку своей фирменной одежды. Так, в продаже появились бомберы с китайскими иероглифами.
Празднование китайского нового года в 2023 году начнется 22 января.
Лондонский «Арсенал» в преддверие китайского нового года обновил линейку своей фирменной одежды. Так, в продаже появились бомберы с китайскими иероглифами.
Празднование китайского нового года в 2023 году начнется 22 января.
Китайская ветровка с английскими буквами - 10 фунтов...
Китайская ветровка с английскими буквами - 10 фунтов...
Какой будет бомбер в свете аравийских лучей...)
Какой будет бомбер в свете аравийских лучей...)