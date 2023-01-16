«Арсенал» выпустил предматчевую форму, посвящённую китайскому новому году

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вчера, 18:26

Лондонский «Арсенал» в преддверие китайского нового года обновил линейку своей фирменной одежды. Так, в продаже появились бомберы с китайскими иероглифами.

Празднование китайского нового года в 2023 году начнется 22 января.