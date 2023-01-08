Российский бренд готов выпустить экипировку для сборной России

Основатель российской марки трикотажных изделий SL1P Владислав Иванов рассказал о готовности фирмы производить экипировку для сборной России.

Наш бренд мог бы поучаствовать в создании формы для сборной России по футболу, но — частично. Мы занимаемся трикотажем. Поэтому можем создать джемперы, шапки, перчатки, шарфы. Мы бы с большим интересом поучаствовали в разработке, но пока не видели, чтобы футбольные представители выступали с какими-то инициативами, заказами.