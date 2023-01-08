Российский бренд готов выпустить экипировку для сборной России

Основатель российской марки трикотажных изделий SL1P Владислав Иванов рассказал о готовности фирмы производить экипировку для сборной России.
Наш бренд мог бы поучаствовать в создании формы для сборной России по футболу, но — частично. Мы занимаемся трикотажем. Поэтому можем создать джемперы, шапки, перчатки, шарфы. Мы бы с большим интересом поучаствовали в разработке, но пока не видели, чтобы футбольные представители выступали с какими-то инициативами, заказами.
Ранее стало известно, что РФС прекращает 14-летнее партнёрство с Adidas.
правильно
давайте бутсы свои делать - вообще отправим футбол страны еще дальше в прошлое
а вообще, лучше зайди на сайт и посмотри что это за бренд такой sl1p, прежде чем говорить как давно пора менять на НАШ бренд
один сайт уже о многом говорит
правильно
давайте бутсы свои делать - вообще отправим футбол страны еще дальше в прошлое
а вообще, лучше зайди на сайт и посмотри что это за бренд такой sl1p, прежде чем говорить как давно пора менять на НАШ бренд
один сайт уже о многом говорит
как и игра
как и игра