Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная мода

Российский бренд готов выпустить экипировку для сборной России

вчера, 21:15

Основатель российской марки трикотажных изделий SL1P Владислав Иванов рассказал о готовности фирмы производить экипировку для сборной России.

Наш бренд мог бы поучаствовать в создании формы для сборной России по футболу, но — частично. Мы занимаемся трикотажем. Поэтому можем создать джемперы, шапки, перчатки, шарфы. Мы бы с большим интересом поучаствовали в разработке, но пока не видели, чтобы футбольные представители выступали с какими-то инициативами, заказами.

Ранее стало известно, что РФС прекращает 14-летнее партнёрство с Adidas.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хавбек сборной Аргентины набил татуировку с сейвом Мартинеса в финале ЧМ
Вчера, 14:51 Фото
Гризманн объяснил, почему покрасил волосы в розовый цвет
Вчера, 14:44 Фото
Вундеркинд «Манчестер Юнайтед» вышел на матч в одежде с брендом Роналду
Вчера, 11:04 Фото
РФС прекращает 14-летнее партнёрство с Adidas
07 января
«Локомотив» выложил детские фото Пиняева и Глушенкова в форме команды
04 января
«Депортиво» выпустил серию футболок в рамках экологической акции
02 января
Сортировать
Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 05:03, ред.
да, от этого футбол появится в стране
правильно
давайте бутсы свои делать - вообще отправим футбол страны еще дальше в прошлое

а вообще, лучше зайди на сайт и посмотри что это за бренд такой sl1p, прежде чем говорить как давно пора менять на НАШ бренд
один сайт уже о многом говорит
FenixSL
FenixSL
сегодня в 05:01
sleep
как и игра
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:41
Давно пора переходить на форму российского производства.
протон
протон
вчера в 23:55
Главное качество, рабочие места, объем заказов
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:49, ред.
Это очень актуально... По последней строчке: не РФС прекращает сотрудничество с немецкой фирмой, а она отказалась поставлять экипировку. Разница существенная, но как же РФС не хочется в этом признаваться !
Futurista
Futurista
вчера в 22:39
Звучит как угроза)...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:33
Хотят импортозаместить целый Аdidas
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:32
Свято место пусто не бывает...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 