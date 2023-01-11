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Российский производитель экипировки готов сотрудничать с РФС

вчера, 11:09

Российский производитель экипировки Forward выразил желание стать техническим спонсором РФС. Об этом рассказал генеральный директор компании Виталий Цыганков.

Конечно, мы готовы сотрудничать с РФС и в кратчайшие сроки удовлетворить их потребности при помощи своих производственных мощностей, которые находятся в Твери. Разработка экипировки для футболистов будет идти с учетом особенностей тренировок различной интенсивности. За счет отказа иностранных спортивных компаний в пошиве экипировки для российских клубов у нас появилась возможность выйти на новый уровень сотрудничества с ними. Будем надеяться на плодотворную работу с РФС в этом году.

Наша компания еще до введения санкций производила более 70% спортивной продукции в России. Производство большей части продукции проходит на собственной фабрике в Твери площадью производственных помещений более 4000 кв. м. Наш трикотажный и швейный цех выпускает более 500 тысяч спортивных изделий в год, поэтому мы с уверенностью можем сказать, что готовы к любым объемам заказа.

Ранее стало известно, что РФС откажется от экипировки Adidas.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 16:17
Адидас три полоски ,но зато они носки .И ни каждый позволит носить вас Адидас !!!!!
dok66
dok66
вчера в 15:44
РФС нужны новые спонсоры . Думаю договорятся .
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:18
Давно пора в своем играть.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 12:59
Гена в ней будет как крокодил )
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 12:57, ред.
Ну хотя футбол теперь будет кормить своего производителя.
Главное качество не было как у служебного УАЗа на котором тебе приходиться ездить.
lotsman
lotsman
вчера в 12:44
Давно пора переходить на свою продукцию.
Semen Nemov
Semen Nemov ответ rhskmz (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:22, ред.
Качество-Тверь
Пускай кривоногим в АД приоткроется дверь
Semen Nemov
Semen Nemov ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:21
Гачи -футболисты?
afq8u553r9t7
afq8u553r9t7
вчера в 12:14
Надо переходить давно на наше родное
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:00
Пока идет разработка новой экипировки, производитель предлагает воспользоваться имеющимися моделями, учитывающими особенности тренировок различной интенсивности.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:57, ред.
"Российский производитель экипировки Forward..."

У Российского (!) производителя Английское (!) название...
Патриотично донельзя, конечно.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ rhskmz (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:52, ред.
Ну уж про качество и говорить не стоит!!!!!!!!!!!!!Я сменил 3 пары кроссовок этих так называемых брендов,когда бегал,купил обычные кросы за 500р от нефиг делать и они уже 2 года как пользуются и им хоть бы хны-держат всё и дождь и грязь и песок!!!!!!!!!!!!!А по поводу одежды-это вообще фигня полная!!!!!!!!!!!!!!!!Те же костюмы в магазине,ты купишь по 80-100 тыс или сделать точно такой же в ателье за 5 тыс со своим материалом и качество будет лучше!!!!!!!!!!!Сейчас Адидас-это и есть настоящий Абибас т.к делают всё на отшибись и что такое качество,они все уже забыли,ну кроме Пумы и Ла Косты наверное,все остальное-это лишь огромная наценка за бренд,а качество такое же,как ты на рынке покупаешь!!!!!!!!!!!!!!!!!Конечно же это не касается определенных брендов типа Кардена и прочих,чья продукция ограничивается несколькими десятками(ну может быть сотня) тысячами в год и стоят они от миллиона и выше,но это уже для богачей!!!!!!!!!!!!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:48
В принципе можно вообще без футболок играть, достаточно одних спортивных трусов.
foxsziver
foxsziver ответ rhskmz (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:46
фирменные и чёткие две полоски Абибас
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