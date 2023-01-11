Российский производитель экипировки готов сотрудничать с РФС

Российский производитель экипировки Forward выразил желание стать техническим спонсором РФС . Об этом рассказал генеральный директор компании Виталий Цыганков.

Конечно, мы готовы сотрудничать с РФС и в кратчайшие сроки удовлетворить их потребности при помощи своих производственных мощностей, которые находятся в Твери. Разработка экипировки для футболистов будет идти с учетом особенностей тренировок различной интенсивности. За счет отказа иностранных спортивных компаний в пошиве экипировки для российских клубов у нас появилась возможность выйти на новый уровень сотрудничества с ними. Будем надеяться на плодотворную работу с РФС в этом году.

Наша компания еще до введения санкций производила более 70% спортивной продукции в России. Производство большей части продукции проходит на собственной фабрике в Твери площадью производственных помещений более 4000 кв. м. Наш трикотажный и швейный цех выпускает более 500 тысяч спортивных изделий в год, поэтому мы с уверенностью можем сказать, что готовы к любым объемам заказа.