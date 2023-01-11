Adidas перевыпустит вратарскую форму «Реала» сезона 1999/00

Производитель одежды и спортивной экипировки Adidas перевыпустит вратарскую футболку, которая по своему дизайну будет похожа на таковую сезона 1999/00. В подобной форме за «сливочных» дебютировал Икер Касильяс.
Данная футболка станет частью новой коллекции вратарских ретро-свитеров. В линейке также ожидаются майки «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».
Касильяс дебютировал за «Реал» в матче с «Олимпиакосом» в возрасте 18 лет 177 дней, став самым молодым вратарем Лиги чемпионов на тот момент.
Адрес, Гугкаева 10 ! ☝️👍🙋♂️
И если есть вариант, то пусть перешлют на этот адрес. Я подожду , без проблем. Сейчас просто остался без машины и приболел. Спасибо вам за понимание.
Адрес, Гугкаева 10 ! ☝️👍🙋♂️
И если есть вариант, то пусть перешлют на этот адрес. Я подожду , без проблем. Сейчас просто остался без машины и приболел. Спасибо вам за понимание.
Если сможете найти самостоятельно более удобный для Вас пункт выдачи Ozon, то будем доставлять туда.
Можно продлить срок хранения.
Если сможете найти самостоятельно более удобный для Вас пункт выдачи Ozon, то будем доставлять туда.
Можно продлить срок хранения.