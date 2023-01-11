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Adidas перевыпустит вратарскую форму «Реала» сезона 1999/00

вчера, 12:02

Производитель одежды и спортивной экипировки Adidas перевыпустит вратарскую футболку, которая по своему дизайну будет похожа на таковую сезона 1999/00. В подобной форме за «сливочных» дебютировал Икер Касильяс.

Данная футболка станет частью новой коллекции вратарских ретро-свитеров. В линейке также ожидаются майки «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

Касильяс дебютировал за «Реал» в матче с «Олимпиакосом» в возрасте 18 лет 177 дней, став самым молодым вратарем Лиги чемпионов на тот момент.

Adidas перевыпустит вратарскую форму «Реала» сезона 1999/00

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Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 23:45
Икер топ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:27
Хорошо, что не Abibas.
ОПС
ОПС
вчера в 13:00
Почему бы и нет. Пусть так и будет.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:46, ред.
Вот прямо рядом с моим домом.
Адрес, Гугкаева 10 ! ☝️👍🙋‍♂️
И если есть вариант, то пусть перешлют на этот адрес. Я подожду , без проблем. Сейчас просто остался без машины и приболел. Спасибо вам за понимание.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:37, ред.
По почте уже не доставляем.

Если сможете найти самостоятельно более удобный для Вас пункт выдачи Ozon, то будем доставлять туда.

Можно продлить срок хранения.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:32
Красивое...
Гость
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