Adidas перевыпустит вратарскую форму «Реала» сезона 1999/00

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вчера, 12:02

Производитель одежды и спортивной экипировки Adidas перевыпустит вратарскую футболку, которая по своему дизайну будет похожа на таковую сезона 1999/00. В подобной форме за «сливочных» дебютировал .

Данная футболка станет частью новой коллекции вратарских ретро-свитеров. В линейке также ожидаются майки «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

Касильяс дебютировал за «Реал» в матче с «Олимпиакосом» в возрасте 18 лет 177 дней, став самым молодым вратарем Лиги чемпионов на тот момент.