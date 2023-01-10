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Испанский клуб будет выпускать «фирменные» фрукты со своей эмблемой

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alexgurzan
alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:28
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memphis
memphis
вчера в 14:44
А Спартак выпускает свинину с клеймом клуба?)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:58
)
LOpp
LOpp
вчера в 12:55
Джикия: "Я абрикос, я в Абхазии рос"
Ловрен: "А я лимон и сбежал я в Лион"
Аршавин: "Я апельсин, но в трудовой написано заместитель генерального директора по спортивному развитию"
Дзагоев: "А я мандарин укатился в Рубин"
Дзюба: "А я Дзюба, телефон 8 - 916 ..... "

Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46
А клеить этикетки заставят проштрафившихся футболистов...
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:37
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drug01
drug01
вчера в 12:32
Надо делать деньги на всём и не только на футболе
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:58
Отличный маркетинговый ход
Futurista
Futurista
вчера в 11:32, ред.
В отсутствии газовых и нефтяных партнёров можно и с колхозниками поработать)...нашим клубам надо брать на вооружение...баклажаны "Зенит"...свиные котлеты "Спартак"...татарская конская колбаса "ЦСКА"...пельмени из мяса молодых бычков "Краснодар" ...подсолнечное масло "От Валеры из Сельмаша"...и далее по списку)...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:32
Оказывается и на фруктах можно неплохо зарабатывать футбольным клубам.
Гость
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