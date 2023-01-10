Испанский клуб будет выпускать «фирменные» фрукты со своей эмблемой

У «Жироны» появятся «фирменные» продукты.
Испанский клуб стал партнёром местного поставщика фруктов. Продукты будут иметь наклейки с эмблемой клуба.
У «Жироны» появятся «фирменные» продукты.
Испанский клуб стал партнёром местного поставщика фруктов. Продукты будут иметь наклейки с эмблемой клуба.
Ловрен: "А я лимон и сбежал я в Лион"
Аршавин: "Я апельсин, но в трудовой написано заместитель генерального директора по спортивному развитию"
Дзагоев: "А я мандарин укатился в Рубин"
Дзюба: "А я Дзюба, телефон 8 - 916 ..... "
Ловрен: "А я лимон и сбежал я в Лион"
Аршавин: "Я апельсин, но в трудовой написано заместитель генерального директора по спортивному развитию"
Дзагоев: "А я мандарин укатился в Рубин"
Дзюба: "А я Дзюба, телефон 8 - 916 ..... "