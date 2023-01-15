Артета: «Я в восторге от нашей игры, от смелости наших действий»

Главный тренер «Арсенала» высказался об итогах матча АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

Я всем доволен. Я в восторге от нашей игры, от смелости наших действий. Уверен, многих болельщиков «Арсенала» мы порадовали.

Футболисты горят желанием пробовать и реализовывать все наши идеи. Это великолепный коллектив. Думаю, сегодня мы сделали еще один шаг вперед. В прошлом сезоне мы одерживали победы на больших стадионах, но сегодняшний триумф доставил особое удовольствие.

Чтобы так сыграть против такого коллектива, нужно быть не только храбрыми и решительными, но и верить в себя, быть мастеровитыми. Это зависит от футболистов.

Мы играли с большим рвением, действовали очень интенсивно, находясь под высоким прессингом. Мы победили во многих единоборствах. «Тоттенхэм» создавал открытые зоны, это очень опасная команда, но мы потрудились на славу.