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Артета: «Я в восторге от нашей игры, от смелости наших действий»

вчера, 23:45
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об итогах матча АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

Я всем доволен. Я в восторге от нашей игры, от смелости наших действий. Уверен, многих болельщиков «Арсенала» мы порадовали.

Футболисты горят желанием пробовать и реализовывать все наши идеи. Это великолепный коллектив. Думаю, сегодня мы сделали еще один шаг вперед. В прошлом сезоне мы одерживали победы на больших стадионах, но сегодняшний триумф доставил особое удовольствие.

Чтобы так сыграть против такого коллектива, нужно быть не только храбрыми и решительными, но и верить в себя, быть мастеровитыми. Это зависит от футболистов.

Мы играли с большим рвением, действовали очень интенсивно, находясь под высоким прессингом. Мы победили во многих единоборствах. «Тоттенхэм» создавал открытые зоны, это очень опасная команда, но мы потрудились на славу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:44
Имеет полное право!
Live_r_pool
Live_r_pool ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 09:06
Я думаю Артета может позволить такие высказывания
ОПС
ОПС
сегодня в 07:37
Хоть победа и хорошая, но уши режут от самовосхваления. Поскромней надо быть.
112910415
112910415
сегодня в 06:24
и себя похвалить совсем не грех, если заслужил !
Gahi
Gahi
сегодня в 05:20
Очень солидная игра "Арсенала", которая все ближе приближает их к главному трофею этого сезона. Главное нужно продолжать играть в таком же ключе, с умением вскрывать замки с ворот своих соперников. Удачи
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:27
Что есть то есть - Арсенал в этом матче был на "голову" выше соперника!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:21, ред.
Вполне заслуженная Победа. Могли ещё забивать. Я на 3:1 поставил. А вот Тоттенхэм разочаровал , столько подходов и всё в пустую.
Гость
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