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Анчелотти — о матче с «Барсой»: «Говорить об унижении — неуважительно»

вчера, 10:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги финального матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» (1:3).

Нам нужно учиться, это сложный момент. Ещё до игры было известно, что команда не в лучшей форме. Мы должны готовиться к следующему матчу, эта встреча помогла выявить наши проблемы.

Следует улучшить свою физическую форму и действовать лучше. Ошибки были однозначными. Ни для кого матч не был удачным. Говорить о спортивном унижении мне кажется неуважением. Они были лучше, и точка.

Это не критический момент, а трудный и сложный. Обычно такое происходит в течение сезона. Исправить это можно за счёт самоотдачи и правильного отношения, нужно понимать, что этих ошибок можно легко избежать. У обеих команд в таких матчах есть шанс. К победе ближе тот, кто идёт вперёд. В чемпионате так тоже было, только в пользу другой команды.

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Все комментарии
Chaumont
Chaumont
вчера в 20:52
реал выглядел как 11 бревен, кто-то в белых футболках суетливо и бессмысленно перемещался по полю - и все... они еще не начали сезон?
shur
shur ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 14:34
...полностью согласен, пару слов о хавах, немец сильно опускался в обороне, а хорват спал в одном ботинке, Винисиус
достал своей канителью, вот вам привет от Барсы!!!
Capral
Capral ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:39
Полностью согласен, во всём!
salleeh
salleeh
вчера в 13:36
Реал играл стоя, похоже физически не готовы. Игроки Барселоны это почувствовали и стали играть смелее, где первый гол случился в результате нелепой ошибки, сунули мяч Рюдегеру, который мгновением раньше побывал в «нокдауне» при столкновении с собственным голкипером.
Больше всего страдал Бензема, потому что его команда не могла создать для него что-то похожее на атаку. Но он все таки забил свой гол, в ответ на гол Левандовского, при очень плохой игре своей команды. Всё таки реализация голевых моментов у Карима очень высокая, больше чем у Роберта… Посмотрим, впереди ещё половина сезона Ла-Лиги…
Варвар7
Варвар7 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:52
Я не являюсь болельщиком ни Барсы ни Реала. На вскидку сухая статистика "эль- класико": Всего 186 матчей: 78 побед «Реала», 73 победы «Барселоны», 35 ничьих. В своём предыдущем "комете" я имел ввиду, что не чего особенного а тем более унизительного во вчерашнем поражении Реала нет. А если чуть" капнуть" то и Барсы случались обидные поражения. А в дальнейшем будет много разных по результатам интересных матчей между этими клубами.
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:41
Такое бывает, когда одна команда забивает больше голов, то она выигрывает, а другая проигрывает. Очки уходят победившей команде, а проигравшая наоборот - очки теряет. Таков футбол. Так всегда было. Надо идти от матча к матчу, готовиться к каждой игре, потому что каждый матч важен. Очень важно понимать, что в матчах надо совершать меньше ошибок, лучше играть, больше тренироваться.
Capral
Capral ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:21
Достаточно вспомнить два разгрома от Барсы в одном сезоне 5:0 и 6:2.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:10
В истории противостояния между этими великими клубами были разные результаты. И говорить о каком то унижение просто не уместно. Вчера сильнее была Барса победив соперника с разницей в два мяча. Да Реал в этом финале сыграл намного слабее соперника, был не похож на себя, но в футболе так бывает кто-то выигрывает а кто то проигрывает. Тем интереснее будет следующие " классико", можно сказать с дополнительной интригой.
matrix333
matrix333
вчера в 11:50
Реалу следует улучшить свою физическую форму и действовать лучше.
Capral
Capral
вчера в 11:49
Ничего страшного, бывает. Но выводы делать надо.
112910415
112910415
вчера в 11:41
нелепо говорить об унижении
одна из команд была сильнее, ничего особенного
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:11
Реал стали тихоходами . Барса на скорости все делала
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:01
Проигрыш не позорный,а каком неуважении идёт речь
Гость
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