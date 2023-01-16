Анчелотти — о матче с «Барсой»: «Говорить об унижении — неуважительно»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги финального матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» (1:3).
Нам нужно учиться, это сложный момент. Ещё до игры было известно, что команда не в лучшей форме. Мы должны готовиться к следующему матчу, эта встреча помогла выявить наши проблемы.
Следует улучшить свою физическую форму и действовать лучше. Ошибки были однозначными. Ни для кого матч не был удачным. Говорить о спортивном унижении мне кажется неуважением. Они были лучше, и точка.
Это не критический момент, а трудный и сложный. Обычно такое происходит в течение сезона. Исправить это можно за счёт самоотдачи и правильного отношения, нужно понимать, что этих ошибок можно легко избежать. У обеих команд в таких матчах есть шанс. К победе ближе тот, кто идёт вперёд. В чемпионате так тоже было, только в пользу другой команды.
Больше всего страдал Бензема, потому что его команда не могла создать для него что-то похожее на атаку. Но он все таки забил свой гол, в ответ на гол Левандовского, при очень плохой игре своей команды. Всё таки реализация голевых моментов у Карима очень высокая, больше чем у Роберта… Посмотрим, впереди ещё половина сезона Ла-Лиги…
Больше всего страдал Бензема, потому что его команда не могла создать для него что-то похожее на атаку. Но он все таки забил свой гол, в ответ на гол Левандовского, при очень плохой игре своей команды. Всё таки реализация голевых моментов у Карима очень высокая, больше чем у Роберта… Посмотрим, впереди ещё половина сезона Ла-Лиги…