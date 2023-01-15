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Конте: «„Арсенал“ заслуживает лидерство в чемпионате»

вчера, 22:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями от матча против «Арсенала» в АПЛ (0:2).

Мы хотели подарить нашим болельщикам хороший результат, осознаем, насколько это значимо для них. Этот матч важен и для команды, мы хотели улучшить свою турнирную ситуацию. Итог меня разочаровал.

Мы неплохо вошли в игру, но пропустили гол. Футбол – странная штука, события тут порой тяжело объяснить. У нас был хороший шанс сравнять счет, однако голкипер «Арсенала» спас команду после удара Сона. А второй гол может добить кого угодно.

Реакция команды меня обнадеживает. Футболисты не опускали руки, я просил об этом. В таком поединке можно расклеиться и пропустить много мячей, но мы продолжали создавать голевые моменты, при этом поддерживая баланс и не позволяя создавать хорошие эпизоды у наших ворот.

«Арсенал» заслуживает лидерство в чемпионате, быть претендентом на титул. Он и «Манчестер Сити» – два основных кандидата на чемпионство.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:07
Победа в гостях над Тоттенхэмом подтверждает неслучайность положения Арсенала на самой вершине.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:20
Приятно слышать признание,от не самого слабого соперника
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 23:37
А вот Тоттенхэм не заслуживает быть в топ 4
DXTK
DXTK
вчера в 23:13
Обо76ись так оба76ись при чем два раза подряд и еще дома Конте иди на отсюда.
Гость
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