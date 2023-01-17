«Реал» попробует переманить к себе одного из главных талантов МЮ

Мадридский «Реал» отслеживает ситуацию с переговорами между форвардом Алехандро Гарначо и «Манчестер Юнайтед» относительно нового контракта. Если стороны не смогут договориться, испанский суперклуб попробует переманить 18-летнего аргентинца в свои ряды.
Сейчас Гарначо связывает с МЮ контракт, рассчитанный до 2024 года. Игрок получает всего 7 тысяч фунтов в неделю, и ему предлагают увеличение лишь до 20 тысяч. Гарначо хочет получать намного больше, а потому может отвергнуть предложение МЮ и принять новый вызов.
как будто просто футбол меняется, как и все вокруг - это нормально
но порой обидно)
как будто просто футбол меняется, как и все вокруг - это нормально
но порой обидно)