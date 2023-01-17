Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Реал» попробует переманить к себе одного из главных талантов МЮ

вчера, 17:33

Мадридский «Реал» отслеживает ситуацию с переговорами между форвардом Алехандро Гарначо и «Манчестер Юнайтед» относительно нового контракта. Если стороны не смогут договориться, испанский суперклуб попробует переманить 18-летнего аргентинца в свои ряды.

Сейчас Гарначо связывает с МЮ контракт, рассчитанный до 2024 года. Игрок получает всего 7 тысяч фунтов в неделю, и ему предлагают увеличение лишь до 20 тысяч. Гарначо хочет получать намного больше, а потому может отвергнуть предложение МЮ и принять новый вызов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» снова интересуется Стерлингом
Сегодня, 12:44
Слухи«Фулхэм» и «Арсенал» обсуждают трансфер Соареша
Сегодня, 12:35
Слухи«Саутгемптон» интересуется игроком из академии «Манчестер Сити»
Сегодня, 11:12
Слухи«Реал» нашёл замену Карвахалю
Сегодня, 10:56
Слухи«Манчестер Сити» интересуется Кварацхелией
Сегодня, 10:46
Слухи«Барселона» намерена приобрести Гюндогана летом
Сегодня, 09:59
Сортировать
Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:37
не могу согласиться или не согласиться
как будто просто футбол меняется, как и все вокруг - это нормально
но порой обидно)
matrix333
matrix333
вчера в 19:30
Думаю Тен Хаг его уже видел, видел его игру, он вряд ли отпустит парня
shur
shur ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 19:02
...пусть и не карлик, но засилье аргонавтов уже убивает английс кую манеру игры!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 18:34
У него не такой рост. Но и не особо низкий, впрочем.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 18:33
180 см для тебя карлик??
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:50
никаких аргентинских карликов в команде!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:35
В футбол уже давно играют деньги.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 