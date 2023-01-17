«Реал» попробует переманить к себе одного из главных талантов МЮ

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вчера, 17:33

Мадридский «Реал» отслеживает ситуацию с переговорами между форвардом и «Манчестер Юнайтед» относительно нового контракта. Если стороны не смогут договориться, испанский суперклуб попробует переманить 18-летнего аргентинца в свои ряды.