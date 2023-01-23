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Илич может перейти из «Вероны» в клуб Лиги 1

сегодня, 10:21

Полузащитник «Вероны» Иван Илич может перейти в «Марсель».

Французы хотят приобрести игрока и до конца сезона оставить его в Серии А на правах аренды.

В текущем сезоне чемпионата Италии футболист на данный момент провел 11 матчей.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:38
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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:09
Обычный, ни чем не примечательный, рядовой переход.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:19
Что-то вообще не верится. Для чего его покупать, чтобы оставить там же в аренде.
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