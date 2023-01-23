Илич может перейти из «Вероны» в клуб Лиги 1

Полузащитник «Вероны» Иван Илич может перейти в «Марсель».
Французы хотят приобрести игрока и до конца сезона оставить его в Серии А на правах аренды.
В текущем сезоне чемпионата Италии футболист на данный момент провел 11 матчей.
Полузащитник «Вероны» Иван Илич может перейти в «Марсель».
Французы хотят приобрести игрока и до конца сезона оставить его в Серии А на правах аренды.
В текущем сезоне чемпионата Италии футболист на данный момент провел 11 матчей.
балканская сборная собирается
балканская сборная собирается