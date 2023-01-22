Гамбиец покинул «Аль-Наср». Клуб мог освободить место легионера под Марсело

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сегодня, 14:58

Нападающий «Аль-Насра» перешёл в «Астану».

Футболист выступал за команду с лета 2022 года, перейдя из солигорского «Шахтёра». Уход игрока из команды, за которую выступает форвард Криштиану Роналду, может быть связан с возможным подписанием «Аль-Насром» бразильца из «Олимпиакоса», который играл вместе с Роналду в «Реале».