Гамбиец покинул «Аль-Наср». Клуб мог освободить место легионера под Марсело

Нападающий «Аль-Насра» Дембо Дарбо перешёл в «Астану».
Футболист выступал за команду с лета 2022 года, перейдя из солигорского «Шахтёра». Уход игрока из команды, за которую выступает форвард Криштиану Роналду, может быть связан с возможным подписанием «Аль-Насром» бразильца Марсело из «Олимпиакоса», который играл вместе с Роналду в «Реале».
Да, это дело пяти минут. Но штука в том, что для этого пятиминутного дела надо специального человека вызывать, типа программиста, чтобы код подправил и всё такое.
А модераторы этого делать не будут, потому что это не входит в их должностные обязанности.
Да, это дело пяти минут. Но штука в том, что для этого пятиминутного дела надо специального человека вызывать, типа программиста, чтобы код подправил и всё такое.
А модераторы этого делать не будут, потому что это не входит в их должностные обязанности.