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Гамбиец покинул «Аль-Наср». Клуб мог освободить место легионера под Марсело

сегодня, 14:58

Нападающий «Аль-Насра» Дембо Дарбо перешёл в «Астану».

Футболист выступал за команду с лета 2022 года, перейдя из солигорского «Шахтёра». Уход игрока из команды, за которую выступает форвард Криштиану Роналду, может быть связан с возможным подписанием «Аль-Насром» бразильца Марсело из «Олимпиакоса», который играл вместе с Роналду в «Реале».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:05
Думается игрок в накладе не останется.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 16:35
Марсело и Роналду в одной команде....
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 15:08
..но, сдаётся мне, что изменение правил вообще не входит в компетенцию здешних модераторов, поэтому и обращаться к ним с подобными просьбами просто бессмысленно.
Да, это дело пяти минут. Но штука в том, что для этого пятиминутного дела надо специального человека вызывать, типа программиста, чтобы код подправил и всё такое.
А модераторы этого делать не будут, потому что это не входит в их должностные обязанности.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:01
Пошло так сказать "импортозамещение" легионеров.
Гость
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