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Женские «Барселона» и «Севилья» исключены из Кубка Испании

вчера, 19:42

Женские команды «Барселоны» и «Севильи» исключены из Кубка Испании.

Решение было принято в связи с тем, что в матче предыдущего раунда турнира с «Осасуной», который завершился победой «Барсы» со счётом (9:0), за каталонцев играла нападающая Гейсе Феррейра, отбывавшая дисквалификацию за удаление. У «Севильи» в игре с «Вильярреалом» на 60-й минуте вышла Нагоре Кальдерон, также не имевшая права выступать в связи с действующей дисквалификацией за полученную ранее красную карточку.

У «сине-гранатовых» и андалусийцев есть 10 дней для подачи апелляции. Клубам придётся заплатить штраф в размере 1001 евро. «Севилья» от подачи апелляции отказалась.

Таким образом, «Вильярреал» и «Осасуна» вышли в 1/4 финала Кубка Испании.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:53

Они похоже таким образом заявку на матч подавали - другого объяснения не нахожу.
112910415
112910415
вчера в 20:22
по закону, всё верно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:44
Куда смотрят тренеры этих команд
Гость
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