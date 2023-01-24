Женские «Барселона» и «Севилья» исключены из Кубка Испании

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вчера, 19:42

Женские команды «Барселоны» и «Севильи» исключены из Кубка Испании.

Решение было принято в связи с тем, что в матче предыдущего раунда турнира с «Осасуной», который завершился победой «Барсы» со счётом (9:0), за каталонцев играла нападающая Гейсе Феррейра, отбывавшая дисквалификацию за удаление. У «Севильи» в игре с «Вильярреалом» на 60-й минуте вышла Нагоре Кальдерон, также не имевшая права выступать в связи с действующей дисквалификацией за полученную ранее красную карточку.

У «сине-гранатовых» и андалусийцев есть 10 дней для подачи апелляции. Клубам придётся заплатить штраф в размере 1001 евро. «Севилья» от подачи апелляции отказалась.

Таким образом, «Вильярреал» и «Осасуна» вышли в 1/4 финала Кубка Испании.