«УНАМ Пумас» расторг контракт с Даниэлем Алвесом

Мексиканский клуб «УНАМ Пумас» расторг контракт с защитником Даниэлем Алвесом.
Причиной стало расследование дела о предполагаемом сексуальном насилии. Игрока ранее арестовали в Барселоне, суд постановил заключить его на время расследования под стражу без права выхода под залог.
Президент клуба Леопольдо Сильва дал комментарий по данному поводу:
Клуб «Универсидад Насьональ» принял решение расторгнуть контракт с Даниэлем Алвесом с этого момента. Мы не можем позволить поведению одного человека запятнать клуб и его ценности.
У данного расторжения контракта могут быть последствия. В адрес клуба могут последовать санкции со стороны футболиста, спонсоров, либо третьих лиц. Договор Алвеса с «УНАМ Пумас» действовал до лета 2023 года.