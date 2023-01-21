«УНАМ Пумас» расторг контракт с Даниэлем Алвесом

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сегодня, 00:18

Мексиканский клуб « УНАМ Пумас» расторг контракт с защитником .

Причиной стало расследование дела о предполагаемом сексуальном насилии. Игрока ранее арестовали в Барселоне, суд постановил заключить его на время расследования под стражу без права выхода под залог.

Президент клуба Леопольдо Сильва дал комментарий по данному поводу:

Клуб «Универсидад Насьональ» принял решение расторгнуть контракт с Даниэлем Алвесом с этого момента. Мы не можем позволить поведению одного человека запятнать клуб и его ценности.