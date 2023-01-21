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«УНАМ Пумас» расторг контракт с Даниэлем Алвесом

сегодня, 00:18

Мексиканский клуб «УНАМ Пумас» расторг контракт с защитником Даниэлем Алвесом.

Причиной стало расследование дела о предполагаемом сексуальном насилии. Игрока ранее арестовали в Барселоне, суд постановил заключить его на время расследования под стражу без права выхода под залог.

Президент клуба Леопольдо Сильва дал комментарий по данному поводу:

Клуб «Универсидад Насьональ» принял решение расторгнуть контракт с Даниэлем Алвесом с этого момента. Мы не можем позволить поведению одного человека запятнать клуб и его ценности.

У данного расторжения контракта могут быть последствия. В адрес клуба могут последовать санкции со стороны футболиста, спонсоров, либо третьих лиц. Договор Алвеса с «УНАМ Пумас» действовал до лета 2023 года.

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Все комментарии
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7fx38ev2vtwv
сегодня в 04:41
Быстро открестились мексиканцы от влипшего в историю ветерана
dikalot
dikalot
сегодня в 02:21
Да ладно, Дани Алвес этого не сделал.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:01
Ну в этой ситуации клуб придерживается своего имиджа, чтобы внести ясность в данной не простом решении.
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