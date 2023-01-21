«Ювентус» подаст апелляцию на решение о снятии 15 очков

«Ювентус» объявил о подаче апелляции на решение о санкциях за финансовые нарушения.
Ранее также стало известно, что бывший игрок туринцев Криштиану Роналду может подать в суд на клуб.
Клуб ожидает публикации мотивировочной части решения и объявляет о подаче апелляции в Арбитражную коллегию по гарантиям в спорте в соответствии с положениями кодекса спортивной юстиции.
Что то мне подсказывает , что договорняками промышляла не только "старая сеньора". Как бы не сработало здесь правило: "Наказывают не за то, что обманул, а за то, что не умеешь обманывать"
Вот почему иногда просматривая игры, серой, осенней, тяжёлой мыслью - тучей приплывает:
- А не договорнячок ли это...?
Что то мне подсказывает , что договорняками промышляла не только "старая сеньора". Как бы не сработало здесь правило: "Наказывают не за то, что обманул, а за то, что не умеешь обманывать"
Вот почему иногда просматривая игры, серой, осенней, тяжёлой мыслью - тучей приплывает:
- А не договорнячок ли это...?