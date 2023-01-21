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«Ювентус» подаст апелляцию на решение о снятии 15 очков

сегодня, 08:29

«Ювентус» объявил о подаче апелляции на решение о санкциях за финансовые нарушения.

Ранее также стало известно, что бывший игрок туринцев Криштиану Роналду может подать в суд на клуб.

Клуб ожидает публикации мотивировочной части решения и объявляет о подаче апелляции в Арбитражную коллегию по гарантиям в спорте в соответствии с положениями кодекса спортивной юстиции.

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Все комментарии
Муслим90
Муслим90
сегодня в 14:21
Все кто здесь радуется, поймите ваши любимые команды также идут на различные махинации при заключении контрактов. Нет полностью чистых клубов. Почему то опять все прицепились к Юве. Кому то не нравится сильный Ювентус. Завидуют его титулам.
mu2a9ssfrbxf
mu2a9ssfrbxf
сегодня в 12:43
Эх, надо бы им очков 30 снять, за махинации
Ларс
Ларс
сегодня в 12:38
Хейтеры, через несколько лет снова выяснится, что подобные вещи совершали многие другие клубы, в том числе и ваши любимые. Но дело не откроют из-за истечения срока давности)
ОПС
ОПС
сегодня в 12:25
Никто и ничто уже не поможет. Но все таки подождем решения.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:12
Как бы по итогам апелляции в родную серию Б Ювентус не залетел. С огнем играют
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:11
Наказать надо, но..., 15 баллов как то многовато...

Что то мне подсказывает , что договорняками промышляла не только "старая сеньора". Как бы не сработало здесь правило: "Наказывают не за то, что обманул, а за то, что не умеешь обманывать"
Вот почему иногда просматривая игры, серой, осенней, тяжёлой мыслью - тучей приплывает:
- А не договорнячок ли это...?
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:39
Ювентус уже не первый раз промышляет коррупцией. Мутные руководители у руля
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:50
Возможно удастся скостить несколько очков, но всё не отменят.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 09:39
Радовались бы, что в Серию Б не отправили.
протон
протон
сегодня в 09:31
Все-таки решение снять очки прямо по ходу сезона не очень продуманное. А что, если по итогам апелляции наказание снизят до, скажем "-12 очков"? Опять перекраивать таблицу? Мне кажется, более корректным было бы применить наказание уже в новом сезоне, чтобы правила игры были прозрачнее, не столько для для Ювентуса, сколько для его конкурентов
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 09:31
По окончании сезона надо в Серию Б отправлять туринских мошенников
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:18
Лучше 15 очков, чем 15 лет.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 08:44
Рад это слышать. Суд поможет Юве еще - 15 очков отнимет.
dikalot
dikalot
сегодня в 08:43
Сами виновны. С годами все хуже и хуже. Юве...
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 08:41
Это мотивация для Ювентуса. -15 очков.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 08:40
15 очнов это очень много.
69dg2c72a9e6
69dg2c72a9e6
сегодня в 08:36
Как бы за это ещё пяток не накинули к пятнашке
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