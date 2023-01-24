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УЕФА может оставить в силе отстранение России от международных соревнований

вчера, 17:14

УЕФА с большой долей вероятности оставит в силе решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Об этом сообщает Sky News.

Также отмечается, что Суперкубок УЕФА, который должен был пройти в августе в Казани, перенесут в другое место.

На сегодня запланирована встреча представителей РФС и УЕФА.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 23:34, ред.
Хорошо, вам "пофую", но всего лишь один вопрос, а именно: что лично вы предпочитаете смотреть, международные матчи с участием наших клубов и сборной на всех форумах либо "контрольные" матчи со сборными из Средней Азии ? Ответ, судя по вашему комментарию, очевиден.
А вот мне и многим другим не "пофую".
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:10
Да нам пофую на эту уефу.Возомнили из себя...
амурец
амурец
вчера в 22:11
Зачем вообще эти встречи?
Сп62
Сп62
вчера в 21:34
Пока всё логично. Другого трудно было ожидать. Ведь конфронтация идёт как в политике, так и в экономике, культуре, спорте.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:47
Всё мучаются дурью и фонтанируют гипотезами.Может ВИНЛАЙН ещё и ставки начнёт на это дохлое дело принимать???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ron09 (раскрыть)
вчера в 20:34
Дело не в "Зените" либо каком другом российском клубе, потенциальном участнике еврокубков. И не в том, что он играл отвратительно. Мы с вами лишены возможности лицезреть международные встречи наших команд с лучшими клубами Европы, а сборной - с командами других стран. А если сказать больше, то мы лишены всех контактов с цивилизованным миром. И надолго. Это важнее, чем итоги выступлений лидера нашего чемпионата последних лет на международной арене.
minai
minai
вчера в 20:14
Если бы у них была возможность запретить у нас внутренние соревнования, они бы это сделали SSyки.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Так они и поехали ж лизать, так что унижаться готовы. Для удобства создают рабочую группу, чтобы делать это не на виду.
FenixSL
FenixSL ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:11
ага
очень жаль этих БЕДНЫХ людей
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:10
берегут нервы болельщиков сборной России
спасибо

если не играть - можно не проигрывать)
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:08
Не надоело нашим баранам из РФС биться своими тупыми рогами о стену? Не надоело унижаться перед УЕФА? Какого чёрта нужны эти встречи, если можно и по телефону услышать, что наш бан продлён на неопределённый срок! Самое интересное, что, возможно, сама УЕФА и не против возвращения России, но они там не кретины, чтобы принять такое решение, понимая, что вся футбольная Европа против и выходить на матчи с Россией просто будет отказываться, что создаст кучу серьёзных проблем. А УЕФА сама себе не враг, поэтому в ближайшие годы даже не стоит заикаться о возвращении. Стоит довольствоваться товарняками с Казахстаном, Таджикистаном, Беларусью, арабскими странами, короче, всем тем, кто остался в своём уме и не поддался навязанной русофобской истерии.
Ron09
Ron09
вчера в 19:38, ред.
Клубам Рпл это только на пользу тк играть в Еврокубках они не умеют... Взять хотя бы грозу Рпл Зенит.....
Когда соперниками зенита были Лион, Бенфика» и немецкий «РБ» (Лейпциг) Команда лишилась даже путевки в Лигу Европы. На следующий год группа
Боруссия Дортмунд , «Лацио», «Брюгге»
Итог - 1 очко в шести матчах и последнее место в группе с разницей мячей 4:13..... Опять даже нет путёвки в Лигу Европы
ННу последняя финальная группа
«Челси», Ювентус и Мальмё итог 3 место хотя могли тоже остаться без Лиги Европы... В общем Зенит двигается в правильном направлении, удачи...
112910415
112910415
вчера в 19:29
сложно представить обратное
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 19:04
Сборная Росси теперь будет играть только с Кипром, с Мальтой или Андорой.
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 19:00, ред.
У сборной России нету будущего. Будете играть с Казаками до 2080-го года. Может и масаи захотят играть с вами в футбол.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:58
Сборная России в крахе, и в ближайшем будущем так и останется.
La-Liga
La-Liga
вчера в 18:43
Некоторые здесь пишут, а что там с Азии? Австралия и Япония не пустят!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:19
Теперь Дюков и К° должны ещё заплатить мзду на десять лет вперёд , чтобы остаться в Уефе !(((
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:19
А я представляю угнетённое психологическое состояние наших чиновников от спорта на переговорах с УЕФА. Просить о чём - то, заранее зная, что получат отлуп, унизительно так, что невозможно даже представить. Не будет почётного кортежа; среди встречающих - мелкий клерк организации, чтобы показать дорогу; в коридорах УЕФА от тебя все отворачиваются и никто не хочет подать руку, а если кто-то и подаст, то только исходя из правил приличия; будут относиться к тебе, как к изгоям приличного общества, которым хочется дать пинка под зад, чтобы улетели обратно в Россию и больше никогда не появлялись на людях.
На что надеются, на наше "авось" ? Скорее всего - Дюков послал, надо ехать...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:07
По другому нельзя..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:07
Да как-то уже и не сомневались,времена сейчас не те
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:01
Ну что поделаешь ,если нашим чинушам от футбола нравится быть мазохистами ?! Правильно сказал сегодня один депутат : хватит жить по инерции . Нет больше той России ,которая была неотъемлемой частью Европы ,и нет больше той Европы . Европа ,целиком и полностью сейчас воюет с Россией . Так какого рожна мы от неё ждём каких-то допусков ?! С нами отказываются играть даже всякая сра.......нь ,в виде Болгарии и Венгрии . Дюков , ....овнюк ! В Азию давай ! И баста !!!!!
k9usrcqfy9e4
k9usrcqfy9e4 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:00
Но всё это очень печально!!!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:40
Вообще не понятно на что наши там рассчитывают. Вот собрались три наивных чукотских юноши-Дюков Митрофанов и еще кто то. Поехали на шару? Авиатопливо некуда девать что ли? Этот год мимо однозначно. Ну а если через год такое же-вот тогда об Азии надо задуматся но не просто так воздух сотрясать а этот год вести с ними консультации и подготовку к возможному переходу. Как то так. А не заниматься популизмом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:40
Не ужели наши чиновники не поймут , что они борятся с ветряными мельницами . Или делают вид , что борятся что бы кресло иметь под своей задницей...???
протон
протон
вчера в 17:29
Меня это удивило? Могло бы быть иначе? ).
lotsman
lotsman
вчера в 17:24
Кто бы сомневался. Это было ясно, как божий день.
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