УЕФА может оставить в силе отстранение России от международных соревнований

УЕФА с большой долей вероятности оставит в силе решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Об этом сообщает Sky News.
Также отмечается, что Суперкубок УЕФА, который должен был пройти в августе в Казани, перенесут в другое место.
На сегодня запланирована встреча представителей РФС и УЕФА.
На что надеются, на наше "авось" ? Скорее всего - Дюков послал, надо ехать...
На что надеются, на наше "авось" ? Скорее всего - Дюков послал, надо ехать...
Когда соперниками зенита были Лион, Бенфика» и немецкий «РБ» (Лейпциг) Команда лишилась даже путевки в Лигу Европы. На следующий год группа
Боруссия Дортмунд , «Лацио», «Брюгге»
Итог - 1 очко в шести матчах и последнее место в группе с разницей мячей 4:13..... Опять даже нет путёвки в Лигу Европы
ННу последняя финальная группа
«Челси», Ювентус и Мальмё итог 3 место хотя могли тоже остаться без Лиги Европы... В общем Зенит двигается в правильном направлении, удачи...
Когда соперниками зенита были Лион, Бенфика» и немецкий «РБ» (Лейпциг) Команда лишилась даже путевки в Лигу Европы. На следующий год группа
Боруссия Дортмунд , «Лацио», «Брюгге»
Итог - 1 очко в шести матчах и последнее место в группе с разницей мячей 4:13..... Опять даже нет путёвки в Лигу Европы
ННу последняя финальная группа
«Челси», Ювентус и Мальмё итог 3 место хотя могли тоже остаться без Лиги Европы... В общем Зенит двигается в правильном направлении, удачи...