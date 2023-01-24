УЕФА может оставить в силе отстранение России от международных соревнований

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вчера, 17:14

УЕФА с большой долей вероятности оставит в силе решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Об этом сообщает Sky News.

Также отмечается, что Суперкубок УЕФА , который должен был пройти в августе в Казани, перенесут в другое место.