«Ювентус» могут отстранить от еврокубков, если будут доказаны нарушения

«Ювентус» может подвергнуться санкциям со стороны УЕФА.
По данным La Gazzetta dello Sport, организация следит за расследованием в отношении туринского клуба.
В 2021 году «Юве» был оштрафован на 3,5 млн евро за нарушение финансового фэйр-плей. Если в ближайшие три года будет доказано, что «чёрно-белые» допустили новые нарушения, то сумма штрафа увеличится до 23 млн. Клубу может грозить исключение из еврокубков на срок от 1 до 3 лет. Возможный бан начнёт действовать с момента попадания команды в еврокубки. Отмечается, что УЕФА примет решение в июне.
PS Если Юве отстранять на 1-3 года смогут проводить товарники с Российскими клубами например Зенитом или Спартаком, все равно же уефа кидает.
PS Если Юве отстранять на 1-3 года смогут проводить товарники с Российскими клубами например Зенитом или Спартаком, все равно же уефа кидает.