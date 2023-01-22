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«Ювентус» могут отстранить от еврокубков, если будут доказаны нарушения

сегодня, 14:30

«Ювентус» может подвергнуться санкциям со стороны УЕФА.

По данным La Gazzetta dello Sport, организация следит за расследованием в отношении туринского клуба.

В 2021 году «Юве» был оштрафован на 3,5 млн евро за нарушение финансового фэйр-плей. Если в ближайшие три года будет доказано, что «чёрно-белые» допустили новые нарушения, то сумма штрафа увеличится до 23 млн. Клубу может грозить исключение из еврокубков на срок от 1 до 3 лет. Возможный бан начнёт действовать с момента попадания команды в еврокубки. Отмечается, что УЕФА примет решение в июне.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 22:18
Нам остаётся лишь воскликнуть: Добро пожаловать в наш клуб !
pomor45
pomor45
сегодня в 20:55
Замечательно, будет с кем разделить горечь отстранения в товарняках. Вообще, самое время задуматься о создании КФЛ по типу КХЛ.
Сп62
Сп62
сегодня в 20:13
Минус 15 очков. Теперь Юве до ЕК добраться невозможно. Предполагаемая дисквалификация только в будущем.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 17:32, ред.
В Ювентусе давно мечтают о товарниках с Зенитом и Спартаком, еще вроде с Химками просили сыграть. У них в лиге Интер, Милан, Рома, Лацио, Наполи, Аталанта, но кому они нужны, когда есть Урал))
112910415
112910415
сегодня в 17:31
решили крепко припугнуть !
пожалуй, на год и отстранят ...
ДСА
ДСА
сегодня в 17:04
Ждём Ювентус в чемпионате России.
ballak144
ballak144 ответ dikalot (раскрыть)
сегодня в 16:43
тренер уровня ниже лиги конференций
dikalot
dikalot
сегодня в 16:38
У Юве уровень команды ниже Лиги чемпионов.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 16:28
Мда, теперь игроки разбегутся. Не люблю «Ювентус», но он один из столпов итальянского футбола, а Серия А сейчас тоже в плачевном состоянии, поэтому любое наказание старушке ударит в целом по всем в разной степени.
witynchik
witynchik
сегодня в 16:22
    dok66
    dok66
    сегодня в 16:10
    Если отстранят , значит будут просто доигрывать сезон . Целей то не будет .
    ballak144
    ballak144
    сегодня в 15:54
    сказать не чего особо, директорат будут бороться до конца, но Юве всегда возвращался, не смотря ни на что) Выделил бы Кассано, что бы ни говорил, но в последнее время сказал верные вещи, не только Юве так делал, а наказывают только их.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 15:50
    Доказать и на полную катушку. И пусть с нашими клубами договариваются на игры.))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 15:39
    Если заказ поступит то найдут, докажут и отстранят.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 15:24
    Это ещё не самый худший расклад для Юве, главное, чтобы опять в пердив не отправили.
    Василий Дугин
    Василий Дугин
    сегодня в 15:23
      DXTK
      DXTK
      сегодня в 15:14
      За Ювентус сильно взялись, видимо аукается чемпионские титулы, участие в создание суперлиги, уже сняли очки, теперь надо отсранить от еврокубков, предлагаю Юве добровольно отправится в Серию Б. Тем самым сохраните лицо и можно будет говорить об заговоре.

      PS Если Юве отстранять на 1-3 года смогут проводить товарники с Российскими клубами например Зенитом или Спартаком, все равно же уефа кидает.
      INGUSH
      INGUSH
      сегодня в 14:54
      Чем же так провинилась старушка? ) топят очередной раз..
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 14:52
      Надо быть последовательными...Ювентус же итальянская команда по эгидой Federazione Italiana Giuoco Calcio....надо и сб. Италии тоже отстранять...пускай разбираются в себе...
      Сварожич
      Сварожич
      сегодня в 14:49
      Похоже за Юве взялись всерьез... жалко болельщиков
      drug01
      drug01
      сегодня в 14:49
      Самые сложности ещё впереди
      Варвар7
      Варвар7
      сегодня в 14:33
      Эпопея Ювентусом продолжается.
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 14:32
      Да, будет обидно. В этом сезоне обыграли "Маккаби". А так уже не обыграть.
      YGGDRASILL911
      YGGDRASILL911
      сегодня в 14:31
      Ювентус итак не топ команда для Лиги чемпионов, какая разница?
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