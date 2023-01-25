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ПСВ арендовал португальского форварда и выдал ему 10-й номер

вчера, 15:46

Нидерландский ПСВ усилился 20-летним португальским форвардом Фабиу Силвой. Игрок арендован у английского «Вулверхэмптона» до конца сезона.

В своей новой команде молодой игрок получил 10-й номер.

Отметим, что первую часть сезона Силва проводил в аренде в Бельгии в составе «Андерлехта».

ПСВ арендовал португальского форварда и выдал ему 10-й номер

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 16:20
нужно оправдать Высокои доверее
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:19, ред.
Менеджмент ПСВ знает что делает.
Андерлехт сейчас находится не в лучшей своей форме и является середняком чемпионата Бельгии . А вот ПСВ один из лидеров чемпионата Нидерландов и борется за чемпионство . И уж если они ставят такие задачи, то видят в этом форварде усиление, и уж точно не дали бы ему 10 номер, если бы было всё по другому.
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