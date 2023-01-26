Услуги Малкома предложили ПСЖ

Услуги нападающего «Зенита» Малкома предложили ПСЖ.
До «сине-бело-голубых» бразилец выступал за «Бордо» и «Барселону». В российский клуб он перешел в 2019 году. За «Зенит» Малком на данный момент провел 98 матчей, забил 31 гол и сделал 22 голевые передачи.
Ранее агент игрока высказался о возможном будущем своего клиента.
Думал начнут с Вендела,Барриоса....
Начали с Малкома...
Ждём-с новых сообщений...))
Думал начнут с Вендела,Барриоса....
Начали с Малкома...
Ждём-с новых сообщений...))
Ну там Европа, мало ли - вдруг на загорелых мальчиков потянуло )))
Ну там Европа, мало ли - вдруг на загорелых мальчиков потянуло )))
Бежит?)
Бежит?)