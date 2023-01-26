Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Услуги Малкома предложили ПСЖ

вчера, 19:22

Услуги нападающего «Зенита» Малкома предложили ПСЖ.

До «сине-бело-голубых» бразилец выступал за «Бордо» и «Барселону». В российский клуб он перешел в 2019 году. За «Зенит» Малком на данный момент провел 98 матчей, забил 31 гол и сделал 22 голевые передачи.

Ранее агент игрока высказался о возможном будущем своего клиента.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Зените» оценили слухи о возможном переходе Малкома в «Ньюкасл»
Сегодня, 00:50
Слухи«Зенит» предлагает Малкома «Ньюкаслу»
Вчера, 22:33
Слухи«Бешикташ» хочет купить Барриоса
Вчера, 22:10
Агент Малкома прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в ПСЖ
Вчера, 20:36
В «Пари НН» отреагировали на слухи о скором трансфере Дзюбы
Вчера, 09:44
СлухиДзюба перейдёт в «Пари НН»
Вчера, 00:59
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:33, ред.
Два месяца без игр - давно пора было слухам появится...
Думал начнут с Вендела,Барриоса....
Начали с Малкома...
Ждём-с новых сообщений...))
makkie
makkie
вчера в 21:52
Надеюсь, футбольные услуги?
Ну там Европа, мало ли - вдруг на загорелых мальчиков потянуло )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 21:14
У народной денег нет,, у коней, у кочегаров? Может, у Динамо не хватает? Просто надо уметь затариваться, шобы деньги не на ветер...
Boricku
Boricku
вчера в 20:49, ред.
У других клубов рфс меньше денег, потом удивляемся что борьбы нет в рпль.. Надо всех газпрёмовских выкормышей распродать, и 15 очков снять впридачу.
lotsman
lotsman
вчера в 20:42
Кто предложил? Что за бред?
adekvat
adekvat
вчера в 20:19
За хорошую сумму можно и продать, только ПСЖ навряд ли возьмёт его, хотя Паредеса зачем-то брали.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:14
Это интересно...

Бежит?)
ДСА
ДСА
вчера в 20:09
Там таких Малкомов ... пруд пруди.
протон
протон
вчера в 19:51
Anastas Mikoyan, не вижу логики. Причем тут бездарь и 1000 аккаунтов и в*йна? Человек может обладать одним аккаунтом и быть бездарем, ну и что? Для того что бы понять сущьность будущего нужно знать прошлое, которое перетекает из настоящего. Суть то в общем не в вас, а в системе.
pomor45
pomor45
вчера в 19:42
Похоже начинают понимать, что для внутреннего чемпионата леги не нужны.
shlomo
shlomo
вчера в 19:40
Думаю, что ПСЖ он не нужен... там и так три состава игроков
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 