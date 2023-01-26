Услуги Малкома предложили ПСЖ

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вчера, 19:22

Услуги нападающего «Зенита» предложили ПСЖ .

До «сине-бело-голубых» бразилец выступал за «Бордо» и «Барселону». В российский клуб он перешел в 2019 году. За «Зенит» Малком на данный момент провел 98 матчей, забил 31 гол и сделал 22 голевые передачи.

Ранее агент игрока высказался о возможном будущем своего клиента.