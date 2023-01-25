У грандов РПЛ проблемы с легионерами. Только «Зенит» в условной безопасности

1674666943

вчера, 20:15

Инициатива на стороне футболистов, агентов и зарубежных клубов.

«Локомотив»

Гениальные контракты, розданные всем участникам заупокойного служения по успешному клубу, заставили РЖД месяцами платить зарплату де-факто уволенному Компперу. Немецкий тренер лишь недавно покинул «Локомотив», от зарплаты не отказался, досидел до конца. С футболистами всё сложнее. Сейчас на выходе зависли Керк, Камано и Изидор. В каждом случае есть проблемы при расставании. Керка отдали в бельгийский клуб «Антверпен». Камано едва не ушел прошлой зимой, но покупатель обнаружил у него проблемы со здоровьем – теперь говорят про «Нант». Изидор физически в порядке, но отказывается принимать условия клубов, которые готовы и могут заплатить «железнодорожникам» за аренду. Форварду хочется в Лигу 1, пока зовут его в аренду без обязательного права выкупа. Галактионов будет строить атаку через Миранчука, Жемалетдинова, Пиняева и Глушенкова. Легионеры стали лишними.

«Спартак»

«Красно-белым» повезло, что самые сильные легионеры не побежали врассыпную. Без них стало бы сложнее. Промес – однозначный лидер, невзирая на криминальные дела, где фигурирует его фамилия. Ведет игру, забивает, отдает передачи. Мозес и Мартинс были важными для системы игры (нигериец – «десятка», люксембуржец – важный правый центральный хавбек), пока не попали в лазарет. Даже у ямайца Николсона игровые показатели лучше результата на поле, но цифры говорят о классе футболиста. Айртон ушел с концами. А вот бедолаги Ларссон и Крал в аренде в «Шальке». У форварда Джордана проблемы с попаданием в состав – 5 матчей в основе худшей команды сезона в Бундеслиге, и с результативностью – ни пасов, ни голов. Хавбек Крал с ноября не играет, грыжа межпозвоночного диска. За игроков заплатили 16 млн евро, эти деньги не вернуть.

«Динамо»

Как называется чемодан с золотом без ручки? Себастьян Шиманьски. Ценный атакующий хавбек, ведь молодой. Рыночная стоимость поднялась до 14 млн евро. Появлялся на чемпионате мира, хотя и не стал героем сборной Польши. Зато лидирует вместе с «Фейеноордом» в чемпионате Нидерландов. Пока опережают АЗ , ПСВ и «Аякс». Борьба продолжается, Себа – игрок основы, один из лучших ассистентов и снайперов команды Арне Слота. Конечно, не всегда плеймейкер выступает ярко, например, против «Аякса» сыграл средне. Но при других обстоятельствах «Динамо» достались бы деньги. А так контракт еще на пару лет, но аренды могут быть лучшим выходом. Бальбуэна тоже не вернется в Москву, перешел в «Коринтианс». Эти парни не поступали, как Варела – просто убежал, но перевернули страницу «Динамо».

«Краснодар»

Во-первых, «горожане» потеряли мощных игроков, вроде Кабелла, Крыховяка и Классона. Или перспективных, как Хуниор Алонсо. Во-вторых, Галицкий позволил части футболистов уйти полюбовно, с ними были разорваны контракты. По-человечески правильный поступок, раз так решили между собой, но на клуб потери точно повлияли, посмотрите на место в таблице. Кабелла успел сменить «Монпелье» на «Лилль». Это сильный игрок, меняющий настроение в атаке. Классон – футболист «Копенгагена», но еще посмотрим, где окажется летом. Крыховяк, судя по игре на чемпионате мира, в плохой форме. Но после аренды в АЕКе нашел себе новый клуб — «Аль-Шабаб». Будет играть против Роналду, как уже сыграл его бывший клуб – ПСЖ . Вот только польский ветеран, чья трансферная стоимость до сих пор оценивается в 6 млн евро, не принесет «Краснодару» деньги, невзирая на контракт до лета этого года. Также не знаем, что учудят Кордоба и Рамирес в ближайшее время. Вдруг новый строгий тренер настроит их против себя? Вандерсон вот в РПЛ возвращаться не захотел, хотя за бразильца хотя бы деньги заплатили – 4,5 млн евро.

ЦСКА

Фуксу и Гайчу платили за тренировки, и пока только первому нашли другой клуб. Фернандеса пришлось отпустить в аренду. Понятно, что Марио вряд ли вернется, невзирая на два паспорта. Бистрович, Сигурдссон и Эджуке тоже не горят желанием играть в РПЛ . Аренды могут даже не завершиться прибылью, как в случае с уходом Бийола в «Удинезе». Тот же Эджуке под руководством Сандро Шварца в Бундеслиге не показывает ничего внятного. Нигериец выступает за предпоследнюю команду чемпионата. Дела лучше, чем у «Шальке» Ларссона и Крала? Не сильно, в последних двух турах берлинцы пропустили восемь мячей. Шварца могут уволить, а новый тренер начнет без вингера ЦСКА , ведь у Чидеры травма колена. Напомним, что за этого игрока заплатили 11,5 млн евро. Дороже Гинер платил лишь за переход Влашича.

Легионеры из РПЛ оказались невостребованными

Только «Зениту» хорошо, так как скауты больших клубов не считают, что даже Малком, Клаудиньо и Барриос находятся в такой крутой форме, чтобы делать разницу в плей-офф ЛЧ . А задешево «Зенит» с латиноамериканцами не попрощается. Также чемпион защитил себя контрактами. Столько, как в Санкт-Петербурге, легионерам нигде не выдадут. Плюс набирают новых молодых бразильцев, допуская, что привычные игроки основы уйдут. Но пока не вытягивают правую руку вверх, как Ловрен, инициативы к расставанию со стороны «сине-бело-голубых» не будет.