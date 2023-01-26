Нападающий Артём Дзюба перейдёт в «Пари НН».
Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что решение о переходе принял лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который нашёл средства на подписание футболиста.
Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор».
Она, являясь жонкой Димки ПИськова, 500 лямов (кровно спижженых муженьком) ежегодно декларирует..., и это официально!
Она, являясь жонкой Димки ПИськова, 500 лямов (кровно спижженых муженьком) ежегодно декларирует..., и это официально!
С народной НН уже играл?
Если нет - положит им парочку. Уважит...
С народной НН уже играл?
Если нет - положит им парочку. Уважит...
Мы то знаем что все команды РПЛ на экстренном тайном совещании провели жеребьёвку...под кодовым названием "Кому достанется Дзюба"...."фортануло" Пари НН....
Теперь остальные 15 команд обязаны делать взносы в Фонд "Дзюба в Нижнем - нам спокойней"...что в сочетании с продажей всех 12-ти футболок с фамилией игрока должны окупить мега-трансфер и освободить остальные клубы РПЛ от страха банкротства...
Мы то знаем что все команды РПЛ на экстренном тайном совещании провели жеребьёвку...под кодовым названием "Кому достанется Дзюба"...."фортануло" Пари НН....
Теперь остальные 15 команд обязаны делать взносы в Фонд "Дзюба в Нижнем - нам спокойней"...что в сочетании с продажей всех 12-ти футболок с фамилией игрока должны окупить мега-трансфер и освободить остальные клубы РПЛ от страха банкротства...