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Дзюба перейдёт в «Пари НН»

сегодня, 00:59

Нападающий Артём Дзюба перейдёт в «Пари НН».

Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что решение о переходе принял лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который нашёл средства на подписание футболиста.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:38
Как раз до марта он только знакомиться с партнёрами будет, а к маю форму наберёт. А злости на народную он никогда и не терял ...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:21
Пари, но... не Сен-Жермэн! Почти не считается! Губернатор озаботился судьбой спортсмена, оставшегося без средств к существованию и близкого к стоянию на паперти с протянутой рукой. Вспомним Кису Воробьянинова:" Господа, я не ел шесть дней! Подайте бывшему члену государственной думы".
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 12:08
Так деньги не его, ему то что переживать. Да и не сомневаюсь что много кто на этой сделке заработает
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 11:57, ред.
На дорогие операции детям не у губернатора, а у Тани Навки надо просить.
Она, являясь жонкой Димки ПИськова, 500 лямов (кровно спижженых муженьком) ежегодно декларирует..., и это официально!
makkie
makkie
сегодня в 11:04
Дзюба и Глушаков в одной команде - аццкая смесь )))
galem72
galem72
сегодня в 10:52
Жители Нижегородской области должны быть бесконечно счастливы, что теперь, помимо бесполезного и никому не нужного пари нн, они будут содержать ещё и зюбу с его огромной зряплатой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:51
" Нашёл средства... " ( губернатор ). Очень надеюсь, что эти средства он нашёл в одном из отделений своего толстого портмоне, а не выудил из скукошенного бюджета области. С них, чиновников, станется. Зря надеюсь ...
rhskmz
rhskmz
сегодня в 09:57
Ну вот еще один импортный клуб Дзюбе попался !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:53
У Волги был опыт собирания 30нов 2013 - 2014 ... Сычёв, Булыкин, Алдонин, Каряка, Колодин. Чем закончилось? Губеру деньги девать некуда? К выборам готовится?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:48
Хранцузский президент лично Мбаппе уговаривает постоянно, тут Дзюбу аж целый губернатор.....что творится?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:45
Если это так , то ...бюджетный дзюба стал...госслужащи...)))
FenixSL
FenixSL ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 09:42
особенно если из бюджета...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:35
Скоро могут и забыть,кто такой Дзюба,если не начнет играть.
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 08:55
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 08:34
Только не говорите Дзюбе что это не Пари Сен - Жермен!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:25
Будет интересно теперь наблюдать за игрой Дзюбы в новой команде
протон
протон
сегодня в 08:23
Раздевалка Пари НН: интриги, скандалы, расследования.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:22
КАк жить дальше без новостей о возможном переходе кудыть-нибудь Артёмки??? Остались Сперцян да Баринов,кто третьим будет???
shlomo
shlomo
сегодня в 08:18
А не утка ли это.... что то пока не верится
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:14
Нашел средства!! С людей налоги повысил,вот и нашел,а этот последние штаны с клуба стягивает!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:08
Похоже для губернатора полмиллиона зеленых не такие большие деньги.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:52
ЗП интересно какая
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:27, ред.
Играет 28 мая...до этого момента Дзюбу уже или выгонят со скандалом или деньги у НН закончатся...а вот до 4 марта скорее всего дотянет и парочку положит Зениту...уважит)...
Futurista
Futurista
сегодня в 07:22
Губернатор Глеб: Дзюба будет работать за хлеб...
adekvat
adekvat
сегодня в 06:58
Посмотрим не пожелает ли губернатор о своем решении.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:49
Это новый вызов для Дзюбы.
С народной НН уже играл?
Если нет - положит им парочку. Уважит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:29
Несомненно журналист Карпов лукавит...
Мы то знаем что все команды РПЛ на экстренном тайном совещании провели жеребьёвку...под кодовым названием "Кому достанется Дзюба"...."фортануло" Пари НН....
Теперь остальные 15 команд обязаны делать взносы в Фонд "Дзюба в Нижнем - нам спокойней"...что в сочетании с продажей всех 12-ти футболок с фамилией игрока должны окупить мега-трансфер и освободить остальные клубы РПЛ от страха банкротства...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:23
Прогнулись под Рукаку.
Loko57
Loko57 ответ 9d6du67vacdx (раскрыть)
сегодня в 06:13
Скорее надоел Карпов со своими теориями.
ABir
ABir
сегодня в 06:03
Переход Дзюбы в НН должен повысить интерес к матчам команды
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