Дзюба перейдёт в «Пари НН»

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сегодня, 00:59

Нападающий перейдёт в «Пари НН».

Журналист в своём телеграм-канале сообщил, что решение о переходе принял лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который нашёл средства на подписание футболиста.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор».