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В «Пари НН» отреагировали на слухи о скором трансфере Дзюбы

вчера, 09:44

В пресс-службе клуба «Пари НН» дали оценку слухам о том, что вскоре ряды команды пополнит форвард Артём Дзюба.

Данная информация не соответствует действительности. Мы опровергаем сообщение о переходе Дзюбы в клуб.

По слухам, переход Дзюбы в «Пари НН» был согласован с губернатором Нижегородской области.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:00
это прямо заговор какой-то
dikalot
dikalot
вчера в 12:23
У него есть шанс стать бейсболистом.
протон
протон
вчера в 12:06
Рукаке пора заканчивать карьеру и начинать себя в статусе блогера.
lotsman
lotsman
вчера в 11:15
Пресс-служба клуба не согласовывалась с губернатором области, который напрямую согласовывался с Дзюбой. Слухи витают над планетой.))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:53
Нижегородский футбол спасён?
dikalot
dikalot
вчера в 10:19
Дзюба в состоянии Роналду: Ой, меня никого не хочет))
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 10:18
У Дзюбы нету будущего пока что, Пари или Торпедо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:16
Да поздно, испачкались уже, замарались
Wolverine Beast
Wolverine Beast
вчера в 10:16
Держу пари что Пари НН даже не думали об этом.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:14
А мы и не сомневались что это утка из ЮГА!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:10
Дзюба завел новый "губернаторский" аккаунт в соц.сети и запостил сообщение)))
Сварожич
Сварожич
вчера в 10:10
Ходят слухи что Дзюбой Реал интересуется....:)))... Артем ушел из Аданы, думая, что ну вот сейчас он будет нарасхват в РПЛ. Не тут то было. Нужно в Арис поехать, набраться опыта у великих, а потом только думать о топ командах...

Ну а так что... Раздевалка Пари НН: интриги, скандалы, расследования.....
adekvat
adekvat
вчера в 10:08
Только писали перешел, губернатор все развел, а тут на тебе.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:08
Губернатор еще не довел до клуба свое решение.
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:03
А может его берут помощником губернатора ?
112910415
112910415
вчера в 09:50
уточнение
Дзюбу купил лично губернатор !
может клубу подарить или как-то в хозяйстве использовать ..
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:46
А мы и не сомневались !))
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