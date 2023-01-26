В «Пари НН» отреагировали на слухи о скором трансфере Дзюбы

В пресс-службе клуба «Пари НН» дали оценку слухам о том, что вскоре ряды команды пополнит форвард Артём Дзюба.
Данная информация не соответствует действительности. Мы опровергаем сообщение о переходе Дзюбы в клуб.
По слухам, переход Дзюбы в «Пари НН» был согласован с губернатором Нижегородской области.
Ну а так что... Раздевалка Пари НН: интриги, скандалы, расследования.....
Ну а так что... Раздевалка Пари НН: интриги, скандалы, расследования.....
Дзюбу купил лично губернатор !
может клубу подарить или как-то в хозяйстве использовать ..
Дзюбу купил лично губернатор !
может клубу подарить или как-то в хозяйстве использовать ..