В «Пари НН» отреагировали на слухи о скором трансфере Дзюбы

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вчера, 09:44

В пресс-службе клуба «Пари НН» дали оценку слухам о том, что вскоре ряды команды пополнит форвард .

Данная информация не соответствует действительности. Мы опровергаем сообщение о переходе Дзюбы в клуб.

По слухам, переход Дзюбы в «Пари НН» был согласован с губернатором Нижегородской области.