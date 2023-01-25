Появились подробности перехода Рассказова из «Спартака» в «Крылья Советов» .

«Спартак» окончательно договорился с «Крыльями Советов» о переходе защитника Николая Рассказова. У москвичей будет право обратного выкупа футболиста более чем за 3 млн евро.
Рассказов находится в расположении самарцев на сборах в Турции и тренируется с командой уже около недели.
По информации источника, 25-летний защитник перейдет в «Крылья Советов» бесплатно, компенсации не будет. Рассказов пошёл на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы выступать за самарцев. При этом «Спартак» будет иметь право обратного выкупа игрока больше чем за 3 млн евро. Скорее всего, о трансфере будет объявлено в четверг.
Это частенько бывает . Букмекеры же точно так же делают на некоторые матчи . Это зависит от ньюансов связанных с составами на игру и т.д.
Это частенько бывает . Букмекеры же точно так же делают на некоторые матчи . Это зависит от ньюансов связанных с составами на игру и т.д.
Если же вы про основной конкурс - то там справедливость понятие относительное - кто-то создаёт клоны, кто-то пишет комменты каждые два часа. Любая из этих стратегий не является справедливой для всех.
Если же вы про основной конкурс - то там справедливость понятие относительное - кто-то создаёт клоны, кто-то пишет комменты каждые два часа. Любая из этих стратегий не является справедливой для всех.
На мой субъективный взгляд, это очень даже правильное решение руководства клуба Крылья Советов.
Взять игрока бесплатно, а после капремонта под руководством специалиста Игоря Осинькина, ещё и продать обратно в Спартак за 3 ляма 💰 💰 💰 !!!)
А уж если Осинькин решил взять Рассказова к себе в команду, можно сказать что паренёк точно заиграет. Ещё и отличный внеплановый бизнес может получиться для Крылышек, если Спартак захочет его обратно выкупить у КС . В любом случае Крылышки ничего не теряют, а только приобретают. Могу пожелать Николаю только Удачи с КС !
На мой субъективный взгляд, это очень даже правильное решение руководства клуба Крылья Советов.
Взять игрока бесплатно, а после капремонта под руководством специалиста Игоря Осинькина, ещё и продать обратно в Спартак за 3 ляма 💰 💰 💰 !!!)
А уж если Осинькин решил взять Рассказова к себе в команду, можно сказать что паренёк точно заиграет. Ещё и отличный внеплановый бизнес может получиться для Крылышек, если Спартак захочет его обратно выкупить у КС . В любом случае Крылышки ничего не теряют, а только приобретают. Могу пожелать Николаю только Удачи с КС !