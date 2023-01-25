Появились подробности перехода Рассказова из «Спартака» в «Крылья Советов» .

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вчера, 19:52

«Спартак» окончательно договорился с «Крыльями Советов» о переходе защитника . У москвичей будет право обратного выкупа футболиста более чем за 3 млн евро.

Рассказов находится в расположении самарцев на сборах в Турции и тренируется с командой уже около недели.

По информации источника, 25-летний защитник перейдет в «Крылья Советов» бесплатно, компенсации не будет. Рассказов пошёл на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы выступать за самарцев. При этом «Спартак» будет иметь право обратного выкупа игрока больше чем за 3 млн евро. Скорее всего, о трансфере будет объявлено в четверг.