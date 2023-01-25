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Появились подробности перехода Рассказова из «Спартака» в «Крылья Советов»

вчера, 19:52

«Спартак» окончательно договорился с «Крыльями Советов» о переходе защитника Николая Рассказова. У москвичей будет право обратного выкупа футболиста более чем за 3 млн евро.

Рассказов находится в расположении самарцев на сборах в Турции и тренируется с командой уже около недели.

По информации источника, 25-летний защитник перейдет в «Крылья Советов» бесплатно, компенсации не будет. Рассказов пошёл на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы выступать за самарцев. При этом «Спартак» будет иметь право обратного выкупа игрока больше чем за 3 млн евро. Скорее всего, о трансфере будет объявлено в четверг.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 06:29
Надеюсь, что не захочет.
ABir
ABir
вчера в 22:34
Обратно покупать уже точно не будут
Сп62
Сп62
вчера в 21:42
Благородный жест Спартака - отдать игрока за бесплатно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:04
Спасибо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:48
Вырастили в Академии и бесплатно...???...))
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:19
Привет дружище. ✊️
Это частенько бывает . Букмекеры же точно так же делают на некоторые матчи . Это зависит от ньюансов связанных с составами на игру и т.д.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:11
Если вы про группу без призов, то я написал, что буду играть одним аккаунтом. Остальные нужны, чтобы запустить систему.
Если же вы про основной конкурс - то там справедливость понятие относительное - кто-то создаёт клоны, кто-то пишет комменты каждые два часа. Любая из этих стратегий не является справедливой для всех.
memphis
memphis
вчера в 20:10
а захочет ли в Спартак потом?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:07, ред.
Появились подробности перехода Рассказова из «Спартака» в «Крылья Советов» .

На мой субъективный взгляд, это очень даже правильное решение руководства клуба Крылья Советов.

Взять игрока бесплатно, а после капремонта под руководством специалиста Игоря Осинькина, ещё и продать обратно в Спартак за 3 ляма 💰 💰 💰 !!!)

А уж если Осинькин решил взять Рассказова к себе в команду, можно сказать что паренёк точно заиграет. Ещё и отличный внеплановый бизнес может получиться для Крылышек, если Спартак захочет его обратно выкупить у КС . В любом случае Крылышки ничего не теряют, а только приобретают. Могу пожелать Николаю только Удачи с КС !
Гость
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