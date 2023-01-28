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Моуриньо подтвердил переход Шомуродова в «Специю»

вчера, 18:38

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо подтвердил, что форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов уходит в аренду в «Специю».

Элдор — фантастический парень, который должен играть, а здесь у него было не слишком много возможностей. Он нуждается в этих шести месяцах аренды и заслуживает их. Элдор уходит от нас сейчас, но, возможно, через полгода он вернется. На данном этапе для него важно получать игровую практику. Возьмем ли мы кого-то на его место? Нет, ситуация с финансовым фэйр-плей не позволяет нам этого сделать.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 20:11
Моуриньо и сам похоже пакует чемоданы.
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:53
Ну как бы деликатно и с улыбкой сплавили Элдора.... пусть играет и покажет себя... удачи!
Гость
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