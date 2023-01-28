Моуриньо подтвердил переход Шомуродова в «Специю»

Наставник «Ромы» подтвердил, что форвард сборной Узбекистана уходит в аренду в «Специю».

Элдор — фантастический парень, который должен играть, а здесь у него было не слишком много возможностей. Он нуждается в этих шести месяцах аренды и заслуживает их. Элдор уходит от нас сейчас, но, возможно, через полгода он вернется. На данном этапе для него важно получать игровую практику. Возьмем ли мы кого-то на его место? Нет, ситуация с финансовым фэйр-плей не позволяет нам этого сделать.