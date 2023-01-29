«Челси» определился с возможным новым главным тренером

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер может возглавить «Челси».
Специалист находится в шорт-листе «синих», летом лондонцы уже с ним контактировали. Совладелец «Челси» Тодд Боэли впечатлен работой Глазнера.
«Синие» идут на 10-м месте в АПЛ.
Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер может возглавить «Челси».
Специалист находится в шорт-листе «синих», летом лондонцы уже с ним контактировали. Совладелец «Челси» Тодд Боэли впечатлен работой Глазнера.
«Синие» идут на 10-м месте в АПЛ.
АХАХАХАХА
А можно узнать сколько у Баварии побед, которая идёт на первом месте???
Наверное, там целая пропасть???
АХАХАХАХА
А можно узнать сколько у Баварии побед, которая идёт на первом месте???
Наверное, там целая пропасть???
Нельзя однозначно сказать, что Челси прямо сейчас он потянет.
Нельзя однозначно сказать, что Челси прямо сейчас он потянет.
Незнаю и невижу , что может впечатлить в игре Айнтрахта Тодда Боэли . В восемнадцати играх всего девять побед , из них пять у себя на родном стадионе. И пятое место в турнирной таблицы. И это то чем впечатлён Боэл ? При том что главные конкуренты Айнтрахта, Байер, и обе Боруссии просто уж очень не выразительно начали сезон . Так они сейчас начали набирать ход и наверняка будут бороться за самые высокие места и зону еврокубковых матчей. И уж к концу сезона точно подвинут Айнтрахт из его пятого места . А там ещё Бавария с Лейпцигом и Унионом с Фрайбургом . Мало того ещё и набирающая ход команда Нико Ковача Вольфсбург , которая действительно играет в классный атакующий футбол, и последние матчи команды тому яркое подтверждение. Так что ничего выдающегося в игре Айнтрахта я вообще не вижу. А уж приглашать Глазнера в АПЛ и тем более в Челси, считаю огромной ошибкой Боэла , как и многие ходы руководства Челси. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
Незнаю и невижу , что может впечатлить в игре Айнтрахта Тодда Боэли . В восемнадцати играх всего девять побед , из них пять у себя на родном стадионе. И пятое место в турнирной таблицы. И это то чем впечатлён Боэл ? При том что главные конкуренты Айнтрахта, Байер, и обе Боруссии просто уж очень не выразительно начали сезон . Так они сейчас начали набирать ход и наверняка будут бороться за самые высокие места и зону еврокубковых матчей. И уж к концу сезона точно подвинут Айнтрахт из его пятого места . А там ещё Бавария с Лейпцигом и Унионом с Фрайбургом . Мало того ещё и набирающая ход команда Нико Ковача Вольфсбург , которая действительно играет в классный атакующий футбол, и последние матчи команды тому яркое подтверждение. Так что ничего выдающегося в игре Айнтрахта я вообще не вижу. А уж приглашать Глазнера в АПЛ и тем более в Челси, считаю огромной ошибкой Боэла , как и многие ходы руководства Челси. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
Команда напичкана на млрд....
Идёт на 10-м месте...
Удачно начинать работать при такой ситуации смог бы и Мостовой...
Команда напичкана на млрд....
Идёт на 10-м месте...
Удачно начинать работать при такой ситуации смог бы и Мостовой...