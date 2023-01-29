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«Челси» определился с возможным новым главным тренером

вчера, 14:25

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер может возглавить «Челси».

Специалист находится в шорт-листе «синих», летом лондонцы уже с ним контактировали. Совладелец «Челси» Тодд Боэли впечатлен работой Глазнера.

«Синие» идут на 10-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:34
Что за мода часто менять тренеров? Хорошо, что Перес оставил это дело в прошлом.
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:26
Всего 9 побед?!?!?!

АХАХАХАХА

А можно узнать сколько у Баварии побед, которая идёт на первом месте???
Наверное, там целая пропасть???
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 20:23
Хороший тренер. Победа с Айнтрахтом в ЛЕ. А также можно вспомнить, как он вывел абсолютно средний Вольфсбург в ЛЧ.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:28
дайте Поттеру время поработать
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:28
Глазнер - это гарантия ЧШ! Мало Поттера что-ли?
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 17:51
А как же Слуцкий?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:56
Глазнер хорошо сыграл только в ЛЕ.
Нельзя однозначно сказать, что Челси прямо сейчас он потянет.
dok66
dok66
вчера в 16:35
Тодд впечатлен . Он видимо трансферы делает под впечатлением .
Asper
Asper
вчера в 16:26
А самому Глазнеру стоит подумать и посмотреть на Поттера
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:24
Деньги есть, могут приглашать кого угодно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:56
«Челси» определился с возможным новым главным тренером . Совладелец «Челси» Тодд Боэли впечатлен работой Глазнера.
Незнаю и невижу , что может впечатлить в игре Айнтрахта Тодда Боэли . В восемнадцати играх всего девять побед , из них пять у себя на родном стадионе. И пятое место в турнирной таблицы. И это то чем впечатлён Боэл ? При том что главные конкуренты Айнтрахта, Байер, и обе Боруссии просто уж очень не выразительно начали сезон . Так они сейчас начали набирать ход и наверняка будут бороться за самые высокие места и зону еврокубковых матчей. И уж к концу сезона точно подвинут Айнтрахт из его пятого места . А там ещё Бавария с Лейпцигом и Унионом с Фрайбургом . Мало того ещё и набирающая ход команда Нико Ковача Вольфсбург , которая действительно играет в классный атакующий футбол, и последние матчи команды тому яркое подтверждение. Так что ничего выдающегося в игре Айнтрахта я вообще не вижу. А уж приглашать Глазнера в АПЛ и тем более в Челси, считаю огромной ошибкой Боэла , как и многие ходы руководства Челси. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:52
Легко стартовать...
Команда напичкана на млрд....
Идёт на 10-м месте...
Удачно начинать работать при такой ситуации смог бы и Мостовой...
Loko57
Loko57 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:30
Придется ему колдовать в другом месте))
протон
протон
вчера в 15:29
Игроков-то много. Явно один тренер не потянет.
протон
протон
вчера в 15:29
А как же игра в долгую с Поттером?
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:20
Очередная брехня ! А может Семин ?
Elliada
Elliada
вчера в 15:16
Сезон еще не закончился, а уже третьего тренера ищут.
adekvat
adekvat
вчера в 14:59
Так определился или может стать?
Naherger
Naherger
вчера в 14:57
Судя по всему, Боули очень легко заинтриговать
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 14:53
Я бы, может, Вам и поверил, если бы не маниакальная жажда признания и обиды на непризнание вашего "таланта". Простите, но второго такого найти очень сложно.
a52z29kpucbd
a52z29kpucbd
вчера в 14:50
Санта-Барбара нервно курит в сторонке при виде нашего КП!
matrix333
matrix333 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 14:46
Меня зовут не Гор. С чего вы взяли? Гор давно не играет здесь по ряду причин. Он отдал мне свои аккаунты, тогда они были 5. А я подумал что этого мало.
ma9t8py84784
ma9t8py84784 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 14:43
Первым и непревзойдённым по количеству особей клоноводом был Мишаня Славнов, коего ипостасей было реально не менее 200. И ничё - играли. Не надо просто придавать этой забаве слишком большого значения. И это пройдёт, как говорил мудрец
vhg9a57jebra
vhg9a57jebra
вчера в 14:40
По статье не видно, что определился.
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