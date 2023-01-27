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В «Ювентусе» определились с кандидатами на пост главного тренера команды

вчера, 18:36

Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Ювентуса».

Туринцы не планируют сотрудничать с нынешним наставником команды Массимилиано Аллегри на долгосрочной основе. На его место могут прийти рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте, либо Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:32
Там от кого больше вреда,так это от самого руководства!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:25
Да уж лучше Конте
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:09
Выбор конечно же интересный, но и того, и другого трудно будет сейчас переманить к себе....
Гасперини это системный тренер, который любит долго и скурпулезно трудиться выстраивая систему и сам подберает каждого игрока как керпичек, чтобы сложить весь механизм, на это может уйти несколько сезонов и перепробывать большое количество игроков, пока все заработает, согласятся ли в Юве на такие жертвы?!
Конте этотвообще отдельный персонаж, он придет, наведет шуму, вычестит клуб от хлама, но после включит режим транжиры, запросит много денег на тех игроков, которые ему необходимы, но быстрее чем Гасперини вернет команду к успехам. Но готовы ли сейчас после всех этих скандалов, хозяева Ювентуса вкладывать в клуб много и сразу? Не уверен.... Ювентусу нужен тренер, который сможет работать с молодыми игроками из академии, плюс те что имеются сейчас. Интересный вариант был бы Де Дзерби, но он сейчас в АПЛ и отлично работает с Брайтоном, согласится ли он покинуть АПЛ ради старушки?! Но как по мне очень интересный вариант
monah-10
monah-10 ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
Неординарный это только один Бьелса, а топовых даже и на ум ничего не приходит, так навскидку только Зидан и приходит на ум. Дешам не айс, нужен клубный тренер, по этой же причине всех кто со сборными в минус.

Кто ещё: Конте, ну во-первых занят, во-вторых тоже не айс, много требований. На ум только из тех кто занят тогда сейчас: Клопп, Анчи, Симеоне (но он если только в Интер), Индзаги, ну все фантазия кончилась.
Gahi
Gahi
вчера в 21:15
Интересно а сами кандидаты согласны возглавить "Ювентус" чтобы исправить ситуацию за короткий срок. Удачи
Capral
Capral
вчера в 20:38
Поздно спохватились...
Сварожич
Сварожич ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:29
По поводу Авторитета Зизи согласен... может еще и "боднуть"...:)))... Но для Юве он не подойдет (именно сейчас)... нужен неординарный тренер, чтобы встряхнуть команду по-настоящему...
112910415
112910415
вчера в 20:26
очень уж место горячее !
monah-10
monah-10 ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 20:24
Это я про то, что он точно усадил на лавку любую звезду, а потянет или нет, он наверное и сам не знает.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 20:18
Для игры в Серии Б можно и по скромнее тренера найти
Сварожич
Сварожич ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:11
Добра Вам!
Я конечно не эксперт, но на мой взгляд (при всем уважении к Зидану) это шаг назад..... причем огромный шаг назад.
monah-10
monah-10 ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 20:05
Ну почему, вроде Зидан как то мелькал.
BagioR
BagioR
вчера в 19:21
Парик пусть интерастов тренерует. Гасперини неплохая кандидатура
Malhira
Malhira
вчера в 19:13
Конте сам не пойдет туда.
Сварожич
Сварожич
вчера в 19:07
Руководство Юве своими экспериментами губит клуб. Нужен тренер с яйцами! Чтоб мог посадить кого угодно на банку, там мотивации, бить всех кто выпендривается!!!! Теоретически Конте может авторитетом своим любого надавить!!! Аллегри трус, как оказалось.... На мой непрофессиональный взгляд я хотел бы видеть в тренерах Юве - Дешама (но его почему то вообще не рассматривают....).
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:02
Согласие кондидатов имеется?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:02
На Гасперини интересно было бы посмотреть в Ювентусе
dcqz4urzgmd3
dcqz4urzgmd3
вчера в 18:59
Кандидаты опытные но работать будет сложно
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