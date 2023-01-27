В «Ювентусе» определились с кандидатами на пост главного тренера команды

Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Ювентуса».
Туринцы не планируют сотрудничать с нынешним наставником команды Массимилиано Аллегри на долгосрочной основе. На его место могут прийти рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте, либо Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».
Кто ещё: Конте, ну во-первых занят, во-вторых тоже не айс, много требований. На ум только из тех кто занят тогда сейчас: Клопп, Анчи, Симеоне (но он если только в Интер), Индзаги, ну все фантазия кончилась.
Кто ещё: Конте, ну во-первых занят, во-вторых тоже не айс, много требований. На ум только из тех кто занят тогда сейчас: Клопп, Анчи, Симеоне (но он если только в Интер), Индзаги, ну все фантазия кончилась.