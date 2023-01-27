В «Ювентусе» определились с кандидатами на пост главного тренера команды

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вчера, 18:36

Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Ювентуса».

Туринцы не планируют сотрудничать с нынешним наставником команды Массимилиано Аллегри на долгосрочной основе. На его место могут прийти рулевой «Тоттенхэма» , либо из «Аталанты».