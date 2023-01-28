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Зидан хотел бы поработать в «Баварии»

вчера, 08:56

Французский тренер Зинедин Зидан заинтересован в том, чтобы возглавить «Баварию». Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, у специалиста также есть варианты с «Ювентусом», «Реалом» и ПСЖ.

Последним клубом Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:02
Сомнительный вариант. Кроме Реала Зидан ни с кем достижений не добивался да и два года уже безработный сидит. Что-то не выстраивается за ним очередь из клубов. Видимо знают, что без админресурса Переса он ничего из себя не представляет. Думаю, что Баварии не стоит с ним рисковать.
Minamino
Minamino
вчера в 12:54
Зидан пусть поднимет Ювентус, если он действительно хороший тренер.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:41
Что-то в последнее время Зидан очень много где хочет поработать.
Брулин
Брулин
вчера в 12:22
С ПСЖ может ЛЧ взять, да и в Баварии было бы интересно на него посмотреть. А вызов с Юве самый трудный, но красивый, как никак Зидану и Юве родной клуб.
w1345ds
w1345ds ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:49
А если в твоей фразе заменить Зидан на Гвардиолу, как отреагируешь?)))
w1345ds
w1345ds ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 11:46
Про Зидана согласен, отличный вариант для Баварии. Он отталкивается от сильных качеств игроков и подбирает схему которая им подходит для достижения максимального результата, то есть действует прагматично, а это очень по немецки)))

Про Нагельсмана, ему нужен клуб где не будет большого давления, идеальный для него вариант это Боруссия Дортмунд, нет супер ожиданий + отличный состав
ОПС
ОПС
вчера в 11:21
Если где то получится, то почему и нет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:15, ред.
Короче, Зидана жена поперла искать работу...
Но более реально - в гости в Италию, к старому другу Марко Матерацци....)
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:02
А немцев спросили ?
У немцев не забалуешь , хочу - не хочу ...
Loko57
Loko57 ответ Anastas Mikoyan (раскрыть)
вчера в 10:59
Пусть в ЮВЕ идет, вот тогда и будет видно на что он способен)
salleeh
salleeh
вчера в 10:58
Если взять нынешнюю ситуацию в Баварии, то там кризис как раз таки связан с тренером. Нагельсман не умеет ладить с игроками и скандальный переход Левандовского, тому подтверждение. Мне кажется Нагельсман сам не знает чего хочет от Баварии, а Бавария начала понимать, что с этим парнем далеко не пройдёт. Зидан хорош, он победоносный, был им как игрок и есть как тренер. Если он возглавит Баварию, это будет очень хороший тандем. Ресурс Нагельсмана уже известен, пусть тренирует Шальке…
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 10:53
Зидан всегда выберает уже готовую команду, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Он не строитель как Арсен Венгер. Бавария сейчас в хорошей форме.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:33
Скоро примет решение,выбор то большой.
galem72
galem72
вчера в 10:31
Думаю, по окончании сезона Макса кикнут с Ювы. Вот туда бы и пошёл тренировать Зидан, поднимать его эмоционально, тактически и физически. А бегать по топам — такое себе дело...
112910415
112910415
вчера в 10:17
если верить инсайдерам ...
сидит Зидан и гадает на ромашке, куда пойти
BDA8181
BDA8181
вчера в 09:45
Что Зидан,что Гвардиола тренеруют только топов. А взять клуб уровня Ромы или Тоттенхема бояться.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:41
А в Алжир не хочется?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:37
Чем отличается топ тренер от посредственности с манией величия?
Топ тренера хотят клубы и зовут его к себе и тренер выбирает, а посредственность везде хочет, а его никто не зовёт.
DXTK
DXTK
вчера в 09:30
А слабо Зидану поработать в Тоттенхэме?

PS у Аякса тренера сегодня нету
Ron09
Ron09
вчера в 09:24
Скорее всего Зидан возглавит Эвертон
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:22
Инсайдеры не определились, каждый свою версию выдвигает.
Ещё совсем недавно он хотел поработать в Реале , в сборной Франции и т.д .
Elliada
Elliada
вчера в 09:09
Зидан ищет где полегче и где титулы обеспечены.
8cjpm2w64456
8cjpm2w64456
вчера в 08:58
Всяко лучше будет чем нынешний пацанчег
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:58
А нужен ли Зидан Баварии?
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