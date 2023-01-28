Зидан хотел бы поработать в «Баварии»

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вчера, 08:56

Французский тренер заинтересован в том, чтобы возглавить «Баварию». Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, у специалиста также есть варианты с «Ювентусом», «Реалом» и ПСЖ .

Последним клубом Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году.