Зидан хотел бы поработать в «Баварии»

Французский тренер Зинедин Зидан заинтересован в том, чтобы возглавить «Баварию». Об этом сообщает RMC Sport.
По данным источника, у специалиста также есть варианты с «Ювентусом», «Реалом» и ПСЖ.
Последним клубом Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году.
Про Нагельсмана, ему нужен клуб где не будет большого давления, идеальный для него вариант это Боруссия Дортмунд, нет супер ожиданий + отличный состав
Про Нагельсмана, ему нужен клуб где не будет большого давления, идеальный для него вариант это Боруссия Дортмунд, нет супер ожиданий + отличный состав