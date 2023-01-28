Экс-тренер «Спартака» в сборной Бельгии, Моуриньо – снова в «Челси». Скоро ожидаются топ-назначения

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вчера, 22:37

А «Реал» может вернуть Зидана.

Роберто Мартинес уже возглавил сборную Португалии, ее экс-наставник Фернанду Сантуш встал у руля команды Польши, но громкие назначения еще могут случиться в некоторых топ-клубах и сборных. У одного из специалистов в списке есть опыт работы в Российской Премьер-Лиге, еще один мог тренировать национальную команду Франции, но теперь ищет другой клуб.

Сборная Бельгии присматривается к Тедеско

Доменико – не худший вариант, несмотря на то что у него не пошло в «Лейпциге». Немец предпочитает атакующий стиль, но больше ориентирован на быстрое продвижение мяча, чем на позиционное нападение. И самое важное – он умел в сжатые сроки привить эти черты своим командам. Так было в «Шальке» — коллектив в итоге стал серебряным призером Бундеслиги в первый же сезон под руководством Тедеско.

Есть мнение, что проекты специалиста не живут долго – результат приходит сразу, но затем наступает резкий откат. В какой-то мере опровержением этому служит этап карьеры в «Спартаке». В отличие от «Шальке» боссы москвичей не стали продавать своих лидеров после первого года с наставником. Летом привели Виктора Мозеса и выкупили Александра Соболева – тех игроков, которые подходили под стилистику тренера. С быстрыми латералями «красно-белые» смотрелись резво, Крал и Зобнин по физическим данным тоже вписались в стартовую обойму, а Соболев стал «маяком» для забросов от Максименко. Тогда Тедеско еще зимой объявил, что покинет клуб после окончания сезона, но принес команде столь важный результат – серебряные медали чемпионата.

В декабре 2021 года Доменико пригласили в «Лейпциг» — им нужен был кризис-менеджер, и немец с итальянскими корнями подходил отлично. Сценарий тот же – коллектив стал резко прибавлять, перенял черты тренера, поднялся с 11-го места на 4-е. И самое главное – выиграл свой первый Кубок Германии.

И пусть старт следующего сезона для «Лейпцига» стал провалом, сильные стороны Тедеско очевидны – к тому же речь идет о сборной, а там характер работы совсем другой. Вопрос в том, как он уживется с лидерами бельгийцев и как те воспримут нелюбовь наставника к позиционной атаке.

Моуриньо и «Челси»

У португальского специалиста с «аристократами» есть незаконченное дело – под его руководством лондонцы не выигрывали ни одного из еврокубков. Кроме того, лишь в «Челси» Жозе возвращался после того, как уже работал там – этого не происходило ни с «Реалом», ни с «Манчестер Юнайтед», ни с «Интером». Учитывая сложный характер тренера, это неудивительно – те же манкунианцы после его ухода остались на выжженной земле с кучей конфликтов. Но в «Челси» вряд ли кто-то из действующего персонала и основного состава помнит его – да и владельцы уже сменились.

Инициатором переговоров выступает сам 60-летний португалец. По последним данным, его не устраивает, что со стороны «Ромы» отсутствует финансовая поддержка – агенты коуча выходили на связь с представителями английского гранда.

Правда, к потенциальному назначению есть вопросы. Прежде всего – как новые владельцы относятся к манере «Особенного» управлять командой? Специалист может выносить конфликты на публику (история с Погба), некоторых его характер может попросту сломить. При всем многообразии проблем в «Челси» (массовая ротация, огромные траты при полном обновлении менеджмента) добавлять еще одну – так себе идея.

Не последний вопрос – отношение боссов «Ромы» к вероятному уходу Моуриньо. Место на окраине зоны еврокубков нельзя назвать успехом, но в последние годы римляне и так стагнировали, а при португальце они хотя бы вернулись в международные турниры. К тому же конфликтов с игроками нет, даже Дибала адаптировался.

К слову, все это возможно лишь в теории. Грэм Поттер – тренер, который пришел в «Челси» при новом менеджменте и вряд ли руководство откажется от него так быстро.

Вечный цикл «Реала» с Зиданом

Ученые вывели формулу успеха мадридцев в Ла Лиге и ЛЧ . Для этого просто нужно назначать либо Карло Анчелотти, либо Зинедина Зидана. Цикл в ближайшие годы может начать новый оборот. Итальянец принес «сливочным» очередную победу в чемпионате и еврокубке и уже открыто говорит о возможном завершении карьеры.

Тем временем покинувший команду Зидан собирался возглавить сборную Франции, сменив Дидье Дешама. Была информация, что договоренность уже достигнута, смена караула пройдет после ЧМ -2022 независимо от результата. Но получилась мутная история – Дешама решили оставить, позднее стали сообщать, что срок нового контракта специалиста не был согласован с исполкомом Федерации футбола Франции. Еще чуть позже президент FFF Ноэль Ле Грэ грубо высказался о Зинедине, за что его потом вынудили извиняться.

Но сделанного не изменить – Дидье продолжит тренировать вице-чемпионов мира, а Зидан вынужден искать новую команду (хотя еще недавно отказал ПСЖ ради поста в сборной).