«Пари НН» арендовал воспитанника «Барселоны» из «Кайрата»

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сегодня, 15:47

Заместитель генерального директора по трансферной политике и развитию молодёжного футбола «Пари НН» сообщил о том, что клуб арендовал с правом выкупа камерунского защитника у «Кайрата».

За Маки Баньяком мы наблюдаем уже давно, хотели видеть его в команде ещё летом, но нас не устраивала сумма трансфера. Сейчас удалось договориться об оптимальных для всех сторон условиях перехода. Благодарны и футболисту, и «Кайрату». К нам переходит опытный футболист, поигравший и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, во всех своих командах боролся за самые высокие места. Однозначно, Баньяк усилит нашу команду.

27-летний Баньяк выступал за «Кайрат» с 2021 года. Футболист является воспитанником «Барселоны». Игрок также выступал за испанскую «Сарагосу», австрийскую «Адмиру», словенскую «Олимпию» и сербский «Партизан».