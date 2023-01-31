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«Пари НН» арендовал воспитанника «Барселоны» из «Кайрата»

сегодня, 15:47

Заместитель генерального директора по трансферной политике и развитию молодёжного футбола «Пари НН» Игорь Кудряшов сообщил о том, что клуб арендовал с правом выкупа камерунского защитника Франка Баньяка у «Кайрата».

За Маки Баньяком мы наблюдаем уже давно, хотели видеть его в команде ещё летом, но нас не устраивала сумма трансфера. Сейчас удалось договориться об оптимальных для всех сторон условиях перехода. Благодарны и футболисту, и «Кайрату». К нам переходит опытный футболист, поигравший и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, во всех своих командах боролся за самые высокие места. Однозначно, Баньяк усилит нашу команду.

27-летний Баньяк выступал за «Кайрат» с 2021 года. Футболист является воспитанником «Барселоны». Игрок также выступал за испанскую «Сарагосу», австрийскую «Адмиру», словенскую «Олимпию» и сербский «Партизан».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:33
Классическое "Был у меня один знакомый француз из Одессы!"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:59
Зато звучит как, - воспитанник Барселоны !)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:52
Похоже не очень хорошо его Барселона воспитала раз такая нисходящая карьера.
Гость
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