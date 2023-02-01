Ана Маркович: «Мне не нравится быть самой сексуальной футболисткой в мире»

23-летняя Ана Мария Маркович, которая выступает за швейцарский «Грассхоппер», заявила, что ей не нравится, когда её называют самой сексуальной футболисткой в мире.

Что бы я выбрала, быть моделью или подписать контракт с «Челси»? Конечно, я выберу контракт с «Челси». Мне нравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой, потому что мне приятно это слышать.

Но потом в газетах появились статьи, в которых меня называли самой сексуальной футболисткой. Мне это не нравилось. После этого мне начали писать люди, много людей, притворяющихся менеджерами, и я точно знаю, чего они от меня хотели. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрели только на мою внешность.