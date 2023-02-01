Ана Маркович: «Мне не нравится быть самой сексуальной футболисткой в мире»

23-летняя Ана Мария Маркович, которая выступает за швейцарский «Грассхоппер», заявила, что ей не нравится, когда её называют самой сексуальной футболисткой в мире.
Что бы я выбрала, быть моделью или подписать контракт с «Челси»? Конечно, я выберу контракт с «Челси». Мне нравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой, потому что мне приятно это слышать.
Но потом в газетах появились статьи, в которых меня называли самой сексуальной футболисткой. Мне это не нравилось. После этого мне начали писать люди, много людей, притворяющихся менеджерами, и я точно знаю, чего они от меня хотели. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрели только на мою внешность.
По пунктам:
1. Пишу, в то же время думаю, что нет смысла писать это. Столько раз, по разным причинам, всем вам это объяснялось, а зря. Когда я впервые зарегистрировался на этом сайте, для меня был тяжелый период в жизни. КП стал для меня явлением ради мотивации что-то себе доказать. Первый полный конкурс для меня был в сентябре 2021 года. Помню четко, у меня не было опыта, а опытные давали лже-советы по поводу финала, как добраться, сколько очков оставить... И я помню, что эти советы помешали мне занять первое место. Я виноват, я доверял чужим, я был наивен. После этого, т.е. не после, а во время первого конкурса, некоторые очень часто отправляли непристойные сообщения, чтобы сбить с толку меня во время конкурса, особенно в предфинальный день было очень сложно сконцентрироваться. После этого я стал игнорировать все сообщения, ну почти все, а главное, стал игнорировать всякие лже-советы. И вот, в октябре занял первое место впервые, потом еще, потом еще, потом еще много раз. Я конечно могу показать все скрины с экрана, но я их уже столько раз показывал, одни успели посмотреть, другие не успели или намеренно проигнорировали этот факт, уже не важно. И главное, что тот первый аккаунт, с которого я много раз выигрывал, забанен пожизненно почему-то. Здесь я бессилен, администрация всегда права. На том аккаунте было почти 500000 выигранных очков на счету, менее чем за год. Я не участвовал в конкурсе 12 месяцев подряд. С учетом этого и того, что было принято решение об ограничении входа в блок «Лучший комментарий» за день, которые приносили +350 очков, статистически лучше, чем результаты некоторых асов, которые участвуют в КП уже очень давно и подряд. Некоторые зарабатывали свои очки за счет типа ставки - победа хозяев или ничья и за счет очков за комментарии - иногда +60000 за месяц. Таким образом, только таким образом они лидируют за всю историю сайта. А я таким образом успел играть только 2 месяца. Они +40, а я только 2. И в чем ваша искренность и справедливость и почему я должен быть таким на этом сайте?
2. Конкурс есть конкурс. К чему вся эта полемика? Если правила не запрещают все это делать, то каждый волен выбирать свой путь и тактику. Да, согласен, это не рыцарственно и не аристократично, как я делаю это. Но, пожалуйста, посмотрите правде в глаза, далеко не все ангелы и честные люди на этом сайте (смотри первый пункт). Некоторые провоцируют писать ответы, некоторые ученые, и их мнение более логично, чем ваше. Не я это начал. То, что я писал все это время, было психологией реагирования. Я не гений, но у меня есть интуиция. Потом, когда у меня был один аккаунт, я уже тогда анализировал и угадывал точные счеты матчей. Конечно не столько, сколько в январе, но все-таки это было так. А это был Эксперимент. Другое дело, справедливо это или нет.
3. Раньше здесь были очень интересные пользователи, которые вполне неплохо конкурировали в КП. Но они ушли от нас по разным причинам. Конкуренция в январе была очень слабой, не потому, что была атака клонов, как вы любите это называть, а еще до этого, в середине месяца. Во всех группах к середине месяца никто не достигал 30 000 очков. Помню месяцы, когда у всех было не менее 40000 тысяч, ну у тех, кто был на первых местах в группах. Ну пусть не у всех а у многих если точнее. Но январь 2023 года... Дело не в том, что все сильные игроки ушли, здесь еще играют сильные, но они почему-то сосредоточены на других вещах. Но я не имею права судить кого-то, как это всегда делают некоторые по отношению ко мне.
4. Как видите, я могу комментировать. Было время, когда я делал это на этом сайте. Но на это нужно больше времени, тогда у меня было просто много времени. Может быть, когда-нибудь я начну снова, но пока не планирую. Причин много, дело не только во времени.
5. На счет противостояния с некоторыми пользователями. Когда впервые было приглашение, а это было в 2021 году, я принял приглашение, и участвовал в группе, где нужно угадывать точный счет матчей. Тогда я помню, что выиграл эту группу с большим отрывом. За месяц выиграл +100000 очков, первый раз на этом сайте для меня. И понял, что из этой группы вероятность выхода в финал КП очень высока. Это был единственный раз, когда я играл там. Потом были другие приглашения, но эти приглашения меня не мотивировали, я их не принял․ И так будет всегда, потому что я свободен сам выбирать - с кем играть, с кем нет. И поверьте, это не от страха, как вы говорите.
6. Пожалуй последний пункт. Я даже уверен, что этих пунктов вам недостаточно. Вы не заинтересованы. Вы любите себя и любите свое мнение больше всего на свете. Да вы все гении, а я обманщик. У вас - Разум Николы Теслы, Многогранность Леонардо да Винчи, Гениальное мышление Андрея Тарковского, Боевая мощь Ип Мана и т.п. А я, в футболе вообще не разбираюсь, в жизни тоже.
7. Пожалуй нужен еще один. Вы зарегистрированы на этом сайте, чтобы участвовать в конкурсе и общаться с близкими вам людьми по душе. Или чтобы выпустить пар на тех, кто думает не так, как вы: "Роналду лучший", "Нет Месси лучший игрок всех времен", "Да нет" и все такое. Это ваше дело, я в этом не участвую. Меня интересует только конкурс, и некоторые авторы хороших статей. ВСЕ! (и прошу администрацию хотя бы на время оставить этот комментарий, пожалуйста)
По пунктам:
1. Пишу, в то же время думаю, что нет смысла писать это. Столько раз, по разным причинам, всем вам это объяснялось, а зря. Когда я впервые зарегистрировался на этом сайте, для меня был тяжелый период в жизни. КП стал для меня явлением ради мотивации что-то себе доказать. Первый полный конкурс для меня был в сентябре 2021 года. Помню четко, у меня не было опыта, а опытные давали лже-советы по поводу финала, как добраться, сколько очков оставить... И я помню, что эти советы помешали мне занять первое место. Я виноват, я доверял чужим, я был наивен. После этого, т.е. не после, а во время первого конкурса, некоторые очень часто отправляли непристойные сообщения, чтобы сбить с толку меня во время конкурса, особенно в предфинальный день было очень сложно сконцентрироваться. После этого я стал игнорировать все сообщения, ну почти все, а главное, стал игнорировать всякие лже-советы. И вот, в октябре занял первое место впервые, потом еще, потом еще, потом еще много раз. Я конечно могу показать все скрины с экрана, но я их уже столько раз показывал, одни успели посмотреть, другие не успели или намеренно проигнорировали этот факт, уже не важно. И главное, что тот первый аккаунт, с которого я много раз выигрывал, забанен пожизненно почему-то. Здесь я бессилен, администрация всегда права. На том аккаунте было почти 500000 выигранных очков на счету, менее чем за год. Я не участвовал в конкурсе 12 месяцев подряд. С учетом этого и того, что было принято решение об ограничении входа в блок «Лучший комментарий» за день, которые приносили +350 очков, статистически лучше, чем результаты некоторых асов, которые участвуют в КП уже очень давно и подряд. Некоторые зарабатывали свои очки за счет типа ставки - победа хозяев или ничья и за счет очков за комментарии - иногда +60000 за месяц. Таким образом, только таким образом они лидируют за всю историю сайта. А я таким образом успел играть только 2 месяца. Они +40, а я только 2. И в чем ваша искренность и справедливость и почему я должен быть таким на этом сайте?
2. Конкурс есть конкурс. К чему вся эта полемика? Если правила не запрещают все это делать, то каждый волен выбирать свой путь и тактику. Да, согласен, это не рыцарственно и не аристократично, как я делаю это. Но, пожалуйста, посмотрите правде в глаза, далеко не все ангелы и честные люди на этом сайте (смотри первый пункт). Некоторые провоцируют писать ответы, некоторые ученые, и их мнение более логично, чем ваше. Не я это начал. То, что я писал все это время, было психологией реагирования. Я не гений, но у меня есть интуиция. Потом, когда у меня был один аккаунт, я уже тогда анализировал и угадывал точные счеты матчей. Конечно не столько, сколько в январе, но все-таки это было так. А это был Эксперимент. Другое дело, справедливо это или нет.
3. Раньше здесь были очень интересные пользователи, которые вполне неплохо конкурировали в КП. Но они ушли от нас по разным причинам. Конкуренция в январе была очень слабой, не потому, что была атака клонов, как вы любите это называть, а еще до этого, в середине месяца. Во всех группах к середине месяца никто не достигал 30 000 очков. Помню месяцы, когда у всех было не менее 40000 тысяч, ну у тех, кто был на первых местах в группах. Ну пусть не у всех а у многих если точнее. Но январь 2023 года... Дело не в том, что все сильные игроки ушли, здесь еще играют сильные, но они почему-то сосредоточены на других вещах. Но я не имею права судить кого-то, как это всегда делают некоторые по отношению ко мне.
4. Как видите, я могу комментировать. Было время, когда я делал это на этом сайте. Но на это нужно больше времени, тогда у меня было просто много времени. Может быть, когда-нибудь я начну снова, но пока не планирую. Причин много, дело не только во времени.
5. На счет противостояния с некоторыми пользователями. Когда впервые было приглашение, а это было в 2021 году, я принял приглашение, и участвовал в группе, где нужно угадывать точный счет матчей. Тогда я помню, что выиграл эту группу с большим отрывом. За месяц выиграл +100000 очков, первый раз на этом сайте для меня. И понял, что из этой группы вероятность выхода в финал КП очень высока. Это был единственный раз, когда я играл там. Потом были другие приглашения, но эти приглашения меня не мотивировали, я их не принял․ И так будет всегда, потому что я свободен сам выбирать - с кем играть, с кем нет. И поверьте, это не от страха, как вы говорите.
6. Пожалуй последний пункт. Я даже уверен, что этих пунктов вам недостаточно. Вы не заинтересованы. Вы любите себя и любите свое мнение больше всего на свете. Да вы все гении, а я обманщик. У вас - Разум Николы Теслы, Многогранность Леонардо да Винчи, Гениальное мышление Андрея Тарковского, Боевая мощь Ип Мана и т.п. А я, в футболе вообще не разбираюсь, в жизни тоже.
7. Пожалуй нужен еще один. Вы зарегистрированы на этом сайте, чтобы участвовать в конкурсе и общаться с близкими вам людьми по душе. Или чтобы выпустить пар на тех, кто думает не так, как вы: "Роналду лучший", "Нет Месси лучший игрок всех времен", "Да нет" и все такое. Это ваше дело, я в этом не участвую. Меня интересует только конкурс, и некоторые авторы хороших статей. ВСЕ! (и прошу администрацию хотя бы на время оставить этот комментарий, пожалуйста)
Так вот , здесь в протоколе так и запишем , - "Ничего сексуального в тебе нет " !)
Так вот , здесь в протоколе так и запишем , - "Ничего сексуального в тебе нет " !)