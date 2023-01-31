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Месси: «Мне не понравилось то, что случилось в матче с Нидерландами»

сегодня, 00:07
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о скандальном матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов. Обе команды провоцировали друг друга во время серии пенальти, дело едва не дошло до драки.

Сам Месси показательно отпраздновал гол перед тренером голландцев Луи ван Галом, а после встречи обозвал игрока соперников «болваном».

Я не задумывал сделать это заранее, это случилось само собой. Да, я знал о комментариях ван Гала до матча, и партнеры по команде мне тоже о них говорили. Мне не понравилось то, что тогда произошло, то, что я тогда сделал, но послушайте, это были очень нервные и напряженные моменты. Всё случилось очень быстро. Каждый реагирует так, как реагирует, но совершенно точно ничего не планировалось заранее. Мне не по душе, что сложилась такая картинка, но и так бывает.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 03:18
В спорте больших денег, когда на кому стоят миллиарды, а играют миллионеры, остаётся все меньше места для порядочности и честной борьбы. А сейчас в спорт ещё и активно подмешивается политика виде санкций и всевозможных отстранений от участия в соревнованиях. Это вообще противоречит спортивному духу.
Olegon111
Olegon111
сегодня в 02:40
Набежало куча персофанов кристианы , вай какой Месси плохой , смешно вас читать тут
Boricku
Boricku
сегодня в 01:29
Дисква у гнома должна была быть
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
Правильно говорят: "Мал клоп да вонюч".
До недавнего времени, с уважением относился к этому человеку, но после всего- закрались смутные сомнения...
salleeh
salleeh
сегодня в 01:17
Я одного не понял, почему, Гапко, который великолепно играет головой, весь матч подавал штрафные и угловые и почему голандцы не «душили» навесами эту низкорослую сборную Аргентины? Стратегическая ошибка тренера? Не думаю. А по вопросу поведения Месси – чем меньше человек, тем он govНиСтее.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 01:01
Только болван может кричать Месси во время интервью : Эй, Месси.. Не надо извиняться... Да и на поле они получили то, что заслужили..
Capral
Capral
сегодня в 00:58
Я, с трудом представляю себе, как Месси, может кому-то набить морду. Я не знаю, что Месси показывал ван Галу, но чести ему это не делает. Ван Гал намного старше аргентинца, к тому же, очень больной человек. А эти отмазки Месси о том, что он, якобы не хотел всего этого, типа, так получилось- всё это в пользу бедных...
karnager
karnager ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:17
не забывай, это не мужики, это футболисты!
протон
протон
сегодня в 00:11
Я вообще поражаюсь с тех, кто хейтит за этот поступок его. Зная большинство людей, все бы пошли морду бить за любое слово в свой адрес. Я максимально лояльный человек, но даже за грубые фоллы или слова в свой адрес, вряд ли бы сдержался просто что-то сказав, а промолчать вообще ... Тем более все в этом матче вели себя не очень.
Это спорт, тут раз в 4 года появляется возможность что-то показать. У некоторых всего 1 раз за жизнь такая возможность появляется представлять свою сборную. Мужики ревут после вылета и ревут после победы. Эмоции зашкаливают
Гость
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