Месси: «Мне не понравилось то, что случилось в матче с Нидерландами»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о скандальном матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов. Обе команды провоцировали друг друга во время серии пенальти, дело едва не дошло до драки.
Сам Месси показательно отпраздновал гол перед тренером голландцев Луи ван Галом, а после встречи обозвал игрока соперников «болваном».
Я не задумывал сделать это заранее, это случилось само собой. Да, я знал о комментариях ван Гала до матча, и партнеры по команде мне тоже о них говорили. Мне не понравилось то, что тогда произошло, то, что я тогда сделал, но послушайте, это были очень нервные и напряженные моменты. Всё случилось очень быстро. Каждый реагирует так, как реагирует, но совершенно точно ничего не планировалось заранее. Мне не по душе, что сложилась такая картинка, но и так бывает.