Месси: «Мне не понравилось то, что случилось в матче с Нидерландами»

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сегодня, 00:07

Форвард сборной Аргентины вспомнил о скандальном матче 1/4 финала ЧМ -2022 против Нидерландов. Обе команды провоцировали друг друга во время серии пенальти, дело едва не дошло до драки.

Сам Месси показательно отпраздновал гол перед тренером голландцев , а после встречи обозвал игрока соперников «болваном».