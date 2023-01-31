Бельгийский журналист: «Тедеско не был первым кандидатом в сборную Бельгии».

Бельгийский журналист Walfoot Флоран Малис высказался о возможном назначении на пост главного тренера сборной Бельгии.

Фамилия Тедеско для бельгийцев довольна неожиданна, но ещё больше меня удивил тот факт, что у Бельгии, похоже, не было запасного плана на случай ухода Мартинеса, что тоже не совсем понятно, потому что его давно критиковали. Правда, перед чемпионатом мира в футбольной федерации планировали продлить его контракт вплоть до Евро-2024, и он отказал, так что его решение об отставке не должно было никого шокировать. Видимо, у федерации действительно не было никакого плана Б, поэтому они и разместили этот странноватый оффер на позицию тренера сборной, куда, по сути, мог податься каждый.

Они делают это не в первый раз, но менее неадекватным такое решение не становится, потому что они как будто рассчитывают, что подходящий тренер найдёт их и позвонит, вместо того, чтобы самим заняться поисками, будучи одной из топ-5 стран мира.

На мой взгляд, размещение такого предложения о работе транслирует следующую мысль: мы не знаем, чего мы хотим, поэтому просто выберем лучшего кандидата из предложенных. Именно поэтому имена, которые фигурировали в медиа на эту тему за последние пару недель, казались довольно случайными. Кажется, каждый третий свободный тренер был упомянут: тот же Андре Виллаш-Боаш, Маурисио Почеттино и другие. Каждая новая известная фамилия в заголовках уже перестала удивлять — к этому сложно относиться серьёзно. Грустно, что Тедеско, оказывается, был ни первым, ни вторым и даже ни пятым кандидатом.

Вообще, если посмотреть на этот оффер, там много критериев, которым Тедеско не удовлетворяет. Например, по критерию, что у тренера должен быть интернациональный опыт. А Доменико, за исключением работы в России, работал только в своей родной стране. Другое требование — быть многократным триумфатором. У Тедеско на счету ровно один трофей, так что промах и здесь. Не стоит также забывать, что из двух клубов, в которых он работал, в одном его вообще уволили. Если выбранный тренер не соответствует заявленным критериям, то появляется вопрос, насколько серьёзным вообще было это предложение о работе. В целом, я бы сказал, что критика направлена скорее не на Доменико Тедеско, а на футбольную федерацию, которая странно выполняет свои обязанности.

Вообще, лично я не против Доменико Тедеско в качестве тренера, потому что он молодой мужчина и тренер со свежими идеями, что очень хорошо для нашей команды. Он, наверняка, сможет лучше установить контакт с нашей молодой командой, чем такие ветераны, как Клод Пюэль или Йоахим Лев, который был опытным тренером и победителем. Доменико, как минимум, молодой тренер с новыми, современными идеями. Так что повторюсь, я не против него, и лучше мы попробуем что-то новое. Он, кстати, говорит на множестве языков, даже на французском, что замечательно, потому что это один из трёх официальных национальных языков, на которых мы говорим в Бельгии, как и его родной немецкий. Это важно, потому что несколько лет подряд у нас был тренер, который говорил только на английском языке как с медиа, так и с людьми. Он также бесспорно тактик. Конечно, у него были неудачи, но он тактик, и это очень ценно. Я был бы сильно расстроен, если бы на его месте оказался Тьерри Анри, который был в топе кандидатов на это место с самого начала. Думаю, это было бы полным провалом.

В общем, уверен, что всё сложится: молодая команда с молодым тренером. Вообще я буду очень удивлен, если Доменико Тедеско станет тренером национальной сборной в таком молодом возрасте. Это невероятно. Обычно, когда тебе 37, ты хочешь быть в клубной работе, а не оставаться на национальном уровне, работая несколько месяцев в году — это немного странно. В любом случае, поживем — увидим.