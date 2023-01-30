Моуриньо: «Осимхен на том же уровне, что и Дрогба, но Дидье не симулировал»

Главный тренер «Ромы» после матча Серии А против «Наполи» (1:2) сравнил нападающего неаполитанцев с экс-футболистом «Челси» .

Он на том же уровне, что и Дрогба, но Дидье не симулировал. Будет здорово, если Виктор изменится. Если бы я работал в богатом клубе, купил бы его. Но если он решит поехать в Англию, ему придется измениться, поскольку в Италии мирятся с таким поведением, в Премьер-Лиге же с этим обошлись бы жестче.

Я сказал ему, что он забил великолепный мяч и что он должен перестать так сильно нырять. Его гол невероятен, он сделал то же самое и в другом матче наших команд ранее в этом сезоне, так что он фантастический игрок. Но ему не следует симулировать.