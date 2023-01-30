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Моуриньо: «Осимхен на том же уровне, что и Дрогба, но Дидье не симулировал»

вчера, 14:45
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после матча Серии А против «Наполи» (1:2) сравнил нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена с экс-футболистом «Челси» Дидье Дрогба.

Он на том же уровне, что и Дрогба, но Дидье не симулировал. Будет здорово, если Виктор изменится. Если бы я работал в богатом клубе, купил бы его. Но если он решит поехать в Англию, ему придется измениться, поскольку в Италии мирятся с таким поведением, в Премьер-Лиге же с этим обошлись бы жестче.

Я сказал ему, что он забил великолепный мяч и что он должен перестать так сильно нырять. Его гол невероятен, он сделал то же самое и в другом матче наших команд ранее в этом сезоне, так что он фантастический игрок. Но ему не следует симулировать.

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Все комментарии
lexatver
lexatver
вчера в 21:46
Ну ну
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:47
Жозе знает что говорит,с его опытом надо прислушаться к советам
adrianes
adrianes
вчера в 17:21
не соглашусь,ивуариец тоже не дурак был прикинуться подбитым
Minamino
Minamino
вчера в 17:12
Это только его мнение. Виктор еще покажет силу.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 15:51
Ты мне скажи маур, а кто не симулирует в нынешнем футболе ради выгоды для своей команды.
Capral
Capral
вчера в 15:50
Начинать надо с того, что уровень АПЛ и Серии А разный. А так, Маур прав, хотя, и сам Маур- тот еще провокатор, если вспомнить, как он хватал за ухо тренера Барсы и убегал...
Shupshup
Shupshup
вчера в 15:32
Дрогба тоже был любителем нырнуть.
jmkgp76euyp3
jmkgp76euyp3
вчера в 15:18
Маур не может чтоб кого-нибудь не зацепить
Гость
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