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Агент Холанда: «Цена Эрлинга — 1 млрд евро»

сегодня, 10:17

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, высказалась о трансферной стоимости своего клиента.

Мы продали Погба за 80 миллионов евро, все говорили, что невероятно! Сегодня многие стоят этих денег. Неймара купили за 222 млн евро... Цены меняются. Для меня Холанд стоит 1 млрд евро. Может быть, никто и не собирается платить такие деньги за него, но у Эрлинга есть безграничный потенциал. А вместе с ним и болельщики, голы, достижения, профессионализм, известность, спонсоры... Если сложить всё это вместе, то он стоит этих денег. Но цену на футболиста устанавливает клуб. Я знаю, что никто не собирается платить 700 миллионов евро за игрока, но я совершенно уверена, что Холанд стоит 1 млрд евро.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:06
Здравствуйте. Поясните о чём именно речь. Ваши комментарии видны.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:48
Побойся Бога, агент...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:45
Повезло ей с игроком, можно только от одного него кормиться и больше ничего не делать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:38
Мужики.
Не вижу свои комментарии и отклики пользователей.
Причина ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:11, ред.
У бабы видать месячные.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:56
Агент Холанда: «Цена Эрлинга — 1 млрд евро».
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 10:53
Холланд на данный момент на равне с Мбаппе самые популярные молодые игроки современности. Холланд сейчас даже сильнее того же Мбаппе. 1 млрд это конечно юморит агент. Сити и агент всеми своими действиями дают понять что игрок на данный момент не продается, они даже думать над любым предложением не станут. Года через два три может быть его и будут продвигать на трансфер. Но стоимость его будет соответствовать его уровню, футбольному интеллекту, кондициям.
drug01
drug01
сегодня в 10:38
Сколько стоит игрок и сколько за его платят всегда разные деньги
adekvat
adekvat ответ t2w738v73q8x (раскрыть)
сегодня в 10:27
Достали эти клоны.
98keqsddyp9a
98keqsddyp9a
сегодня в 10:21
Это вам к арабам надо
Гость
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