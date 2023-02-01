Агент Холанда: «Цена Эрлинга — 1 млрд евро».

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» , высказалась о трансферной стоимости своего клиента.

Мы продали Погба за 80 миллионов евро, все говорили, что невероятно! Сегодня многие стоят этих денег. Неймара купили за 222 млн евро... Цены меняются. Для меня Холанд стоит 1 млрд евро. Может быть, никто и не собирается платить такие деньги за него, но у Эрлинга есть безграничный потенциал. А вместе с ним и болельщики, голы, достижения, профессионализм, известность, спонсоры... Если сложить всё это вместе, то он стоит этих денег. Но цену на футболиста устанавливает клуб. Я знаю, что никто не собирается платить 700 миллионов евро за игрока, но я совершенно уверена, что Холанд стоит 1 млрд евро.