В отношении «Томи» возбуждено уголовное дело в связи с частичной невыплатой заработной платы сотрудникам клуба. Об этом сообщил официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации по Томской области.
Следственными органами по результатам доследственной проверки, проведенной по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «ФК „Томь“, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).
Проверкой установлено, что с мая по август 2022 года лицом, фактически выполняющим организационно-распорядительные функции в ООО «ФК „Томь“, частично свыше трех месяцев не выплачивалась заработная плата работникам футбольного клуба. Общая сумма задолженности по зарплате составила около 27,5 миллиона рублей.
А тут частичное лицо частично не выплачивала частичную зряплату,и ему грозит частичное наказание.
А тут частичное лицо частично не выплачивала частичную зряплату,и ему грозит частичное наказание.