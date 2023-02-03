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В отношении «Томи» возбудили дело в связи с частичной невыплатой зарплаты

сегодня, 09:23

В отношении «Томи» возбуждено уголовное дело в связи с частичной невыплатой заработной платы сотрудникам клуба. Об этом сообщил официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации по Томской области.

Следственными органами по результатам доследственной проверки, проведенной по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «ФК „Томь“, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

Проверкой установлено, что с мая по август 2022 года лицом, фактически выполняющим организационно-распорядительные функции в ООО «ФК „Томь“, частично свыше трех месяцев не выплачивалась заработная плата работникам футбольного клуба. Общая сумма задолженности по зарплате составила около 27,5 миллиона рублей.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:36, ред.
Ты жива ещё,моя старушка?! Я уж думал,что по стопам "Амкара" пошла.
А тут частичное лицо частично не выплачивала частичную зряплату,и ему грозит частичное наказание.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:33
Так иногда бывает, дела заводятся...
f973stcx44cx
f973stcx44cx
сегодня в 09:28
Концов там уже всё равно не найдут
Гость
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