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Травма Рамоса не оказалась серьёзной. Игрок сможет сыграть с «Баварией»

сегодня, 12:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария14.02.2023 в 23:00 Не начался

Защитник ПСЖ Серхио Рамос сможет сыграть с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игрок покинул поле во время матча 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). Обследование, которое футболист прошёл вчера, показало, что проблемы с левой приводящей мышцей не являются серьёзными.

Рамос не сыграет с «Тулузой» в следующем туре чемпионата Франции и, вероятно, пропустит встречу с «Марселем» в 1/8 финала Кубка страны, но будет готов к игре с мюнхенцами.

Первый матч между ПСЖ и «Баварией» пройдёт 14 февраля в Париже.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:10
Ну насколько поможет это ПСЖ посмотрим.... Дело в полузащите и защите. Без Мбаппе есть кому забивать. Если бегает, то надо носиться везде в его возрасте, как это делали все топы, а не бегать около штрафной. Нужны такие молодняки, как Гави у Барсы, которые делают всю чернуху, хоть я его очень долго не признавал, а этот черепашка звезду словил, а последние матчи вообще тянет вниз. На мой не профессиональный взгляд, лучше менять схему в пользу центра поля и особенно защиты. Та же Бавария пример который все хейтеры приводят 8-2 и бла бла...забивать было кому и забили же, а в защите черная дыра с которой Ней с Лео справятся....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:05
Это положительный момент для лягушатников.
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