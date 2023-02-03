Травма Рамоса не оказалась серьёзной. Игрок сможет сыграть с «Баварией»

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сегодня, 12:56

Защитник ПСЖ сможет сыграть с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игрок покинул поле во время матча 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). Обследование, которое футболист прошёл вчера, показало, что проблемы с левой приводящей мышцей не являются серьёзными.

Рамос не сыграет с «Тулузой» в следующем туре чемпионата Франции и, вероятно, пропустит встречу с «Марселем» в 1/8 финала Кубка страны, но будет готов к игре с мюнхенцами.