Мбаппе получил повреждение в матче с «Монпелье»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (3:1).
Футболист был вынужден покинуть поле на 21-й минуте игры из-за проблем с подколенным сухожилием. Вместо Мбаппе на поле вышел Уго Экитике.
|Монпелье1 : 3Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (3:1).
Футболист был вынужден покинуть поле на 21-й минуте игры из-за проблем с подколенным сухожилием. Вместо Мбаппе на поле вышел Уго Экитике.
В пустые ворота не попасть...
В пустые ворота не попасть...