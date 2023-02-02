Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе получил повреждение в матче с «Монпелье»

сегодня, 08:55
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (3:1).

Футболист был вынужден покинуть поле на 21-й минуте игры из-за проблем с подколенным сухожилием. Вместо Мбаппе на поле вышел Уго Экитике.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рамос получил травму в матче с «Монпелье»
Сегодня, 09:11
Погба не примет участия в матче против «Лацио»
Вчера, 20:48
ОфициальноАнтонио Конте перенесёт операцию
Вчера, 13:46
Переход Зиеша в ПСЖ сорвался из-за оплошности «Челси»
Вчера, 10:40
ОфициальноЭриксен может выбыть до конца апреля из-за травмы
31 января
СлухиНойер может восстановиться к началу летних тренировок «Баварии»
31 января
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:23
Здоровья Килиану. Тем более скоро ЛЧ. И очень хочется посмотреть матчи ПСЖ - Бавария в оптимальных составах.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:55
Это он с горя, потому что пенальти не забил.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:43
Два раза бить и не забить с точки...
В пустые ворота не попасть...
rhskmz
rhskmz
сегодня в 09:31
Молодой а весь больной !
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:58
вот и закончился бегунок
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 