Погба не примет участия в матче против «Лацио»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал текущее состояние полузащитника туринцев . Он не сможет принять участия в матче Кубка Италии, в котором «бьянконери» встретятся с «Лацио».

Не считая Бонуччи, который еще восстанавливается, сыграть с «Лацио» не сможет Погба – у него боли в сгибателе. Увы, когда долго не играешь и затем повышаешь уровень нагрузки, появляются боли. Может быть, через несколько недель Поль будет в оптимальной форме.

Ему нужно, чтобы организм адаптировался, требуется время. В таких ситуациях приходится ориентироваться на глаз. Влахович почти наверняка сможет выйти в основе, насчет других мне нужно принять решение. Матч может продлиться 120 минут, поэтому замены будут даже важнее стартового состава.