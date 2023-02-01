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Погба не примет участия в матче против «Лацио»

вчера, 20:48
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио23:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал текущее состояние полузащитника туринцев Поля Погба. Он не сможет принять участия в матче Кубка Италии, в котором «бьянконери» встретятся с «Лацио».

Не считая Бонуччи, который еще восстанавливается, сыграть с «Лацио» не сможет Погба – у него боли в сгибателе. Увы, когда долго не играешь и затем повышаешь уровень нагрузки, появляются боли. Может быть, через несколько недель Поль будет в оптимальной форме.

Ему нужно, чтобы организм адаптировался, требуется время. В таких ситуациях приходится ориентироваться на глаз. Влахович почти наверняка сможет выйти в основе, насчет других мне нужно принять решение. Матч может продлиться 120 минут, поэтому замены будут даже важнее стартового состава.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:58, ред.
Погбун в своём репертуаре: по врачам, больницам. Ходячее недоразумение, но медальку ЧМ получил в 2018 г.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:37
Может оно и к лучшему!
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