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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе из-за травмы может не сыграть с «Баварией» в первом матче 1/8 ЛЧ

сегодня, 16:24

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму в матче 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (3:1).

Футболист покинул поле на 21-й минуте встречи из-за проблем с коленом и левым бедром. В четверг француз прошёл обследование, которое подтвердило мышечную травму. В ближайшие дни игрок пройдёт повторные обследования. Восстановление от такого повреждения обычно занимает около трёх недель.

Таким образом, Мбаппе может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 14 февраля.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 18:47
Последние две попытки в молоко, как и добивание)
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 17:10
Ерунда.. Выйдет и сыграет на уколах... Как бы многим это не хотелось...
Alex12357
Alex12357
сегодня в 17:06
Ай,ай а как же Меська?Без ЛЧ не дадут ЗМ !То Роналду с огромной зарплатой ,то Камерунский Эму с травмой,как Меське это пережить?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:59
Ничего, в псж есть левый чемпион мира, он "решит" итог матча.
амурец
амурец
сегодня в 16:41
Для ПСЖ это потеря, но если не сыграет черепашка, главное для успеха что бы против Баварии свграл Неймар и Месси сидел в запасе
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:36
Тогда есть шанс забить пенальти в ворота Баварии.
протон
протон ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 16:29
Принято. Тогда, если можно продлить Вип.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 16:27
Здравствуйте, просьба отклонена - призы передавать нельзя. Но можно вместо приза получить дополнительное продление VIP статуса.
drug01
drug01
сегодня в 16:27
До игры ещё далеко, врачи должны поставить на ноги...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:26
Для Баварии это хорошая фора
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