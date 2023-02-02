Мбаппе из-за травмы может не сыграть с «Баварией» в первом матче 1/8 ЛЧ

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сегодня, 16:24

Нападающий ПСЖ получил травму в матче 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (3:1).

Футболист покинул поле на 21-й минуте встречи из-за проблем с коленом и левым бедром. В четверг француз прошёл обследование, которое подтвердило мышечную травму. В ближайшие дни игрок пройдёт повторные обследования. Восстановление от такого повреждения обычно занимает около трёх недель.

Таким образом, Мбаппе может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 14 февраля.