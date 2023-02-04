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Стало известно имя лучшего игрока «Манчестер Сити» в январе

сегодня, 13:20

Полузащитник Рияд Марез признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам января.

В голосовании болельщиков игрок набрал 70%. Второе место занял Джек Грилиш, третьим стал Натан Аке.

В январе Марез провел 6 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:57
О как... молодца!... продолжай и далее радовать болельщиков Сити!
makkie
makkie
сегодня в 13:46, ред.
Оптимальный вариант: создать два КП - один для обычных пользователей с одним аккаунтом, а второй КП для всяких клонов.

Иначе получается "игра в одни ворота", когда шальная ставка с кэфом 50 или 90 выигрывает и исход дальнейшей борьбы в группе предрешён(
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