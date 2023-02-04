Стало известно имя лучшего игрока «Манчестер Сити» в январе

Полузащитник Рияд Марез признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам января.
В голосовании болельщиков игрок набрал 70%. Второе место занял Джек Грилиш, третьим стал Натан Аке.
В январе Марез провел 6 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Иначе получается "игра в одни ворота", когда шальная ставка с кэфом 50 или 90 выигрывает и исход дальнейшей борьбы в группе предрешён(
Иначе получается "игра в одни ворота", когда шальная ставка с кэфом 50 или 90 выигрывает и исход дальнейшей борьбы в группе предрешён(