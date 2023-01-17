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Суперкомпьютер предсказал победителя Английской Премьер-Лиги

вчера, 08:20

Суперкомпьютер Opta Analyst подсчитал шансы команд на чемпионство по итогам текущего сезона АПЛ.

Ранее «Арсенал» переиграл «Тоттенхэм» (2:0), это позволило команде оторваться на 8 очков от «Манчестер Сити», идущего на 2-й строчке. Ранее алгоритм считал «горожан» лидерами рейтинга, но теперь наибольший шанс принадлежит «канонирам» (51,4%). Для МС этот показатель равен 45,4%, остальные коллективы имеют гораздо меньший показатель.

Суперкомпьютер предсказал победителя Английской Премьер-Лиги

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:39
Суперкомпьютер винить нельзя - он тоже жертва человеческого фактора.
Союзник противников
Союзник противников ответ Барeт Гейл (раскрыть)
вчера в 13:40
НЕ виноватая я,рука спохмела на ЖАЛОБУ нажала! Я её накажу-отрублю.
Союзник противников
Союзник противников ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 13:39
Зато сколько отмыли на этом деле!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:56, ред.
Каждый кто смотрит АПЛ достаточно давно, может дать такой же прогноз)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:42
Тоже думаю что арсенал будет спотыкаться но у мс есть лч которую они мечтают выиграть и возможно тоже будут спотыкаться. Поживем увидем
Барeт Гейл
Барeт Гейл
вчера в 12:17
Да это просто суперКЭПьютер!
Dima salev
Dima salev
вчера в 12:07
У Сити каждый год с февраля начинается спать. Первое вылет от лиге чемпионов даже если соперник аутсайдер.
Поэтому Сити точно не догонить Арсенал. А другие клубы если позволяет тогда Арсенал будет чемпионом.
Nazi
Nazi
вчера в 11:47
Судя по командам в топ 4 в следующей ЛЧ английские клубы будут избивать все кому не лень..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:23
Ранее алгоритм считал «горожан» лидерами рейтинга, но теперь наибольший шанс принадлежит «канонирам»

В этой фразе весь суперкомпьютер. Он тупо смотрит нынешнюю таблицу и делает свои прогнозы...
adekvat
adekvat ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 11:19
Ньюкасл этот суперкомп что то смотрю не очень любит, а они возьмут и в тройку войдут.
adekvat
adekvat ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 11:10
А что он рассчитал? Десять раз ещё пересчитаем от дальнейших результатов.
Ron09
Ron09
вчера в 10:55, ред.
Сейчас только середина Апл путь такой же до конца, Арсенал вряд ли выдержит вторую волну сильных мотивированных соперников на таком же уровне, тем более у соперников сильная мотивация занять топ 4
cb75d58ev8ex
cb75d58ev8ex
вчера в 10:49
Арсенал не выиграет АПЛ, его ждет длительный спад.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:39
Сити купил Холланда, чтобы стать третим в АПЛ и вылететь в 1/4 из ЛЧ
lotsman
lotsman
вчера в 10:29
Это машина, она может предсказать путём анализирования. Но даже человек не может предсказать непредвиденные обстоятельства в той или иной команде, которые могут повлиять на исход чемпионата.
LOpp
LOpp
вчера в 10:25
еще играть 20 матчей, все что угодно может произойти. Не стал бы сбрасывать со счетом Ман Юнайтед, команда на ходу.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:23, ред.
Но в любом случае, как бы там не спрогнозировал компьютер,покойный Пауль,осьминог в смысле,у Арсенала задел в 8 очков,если не профукают,хватит сил,моральных ифизических,и главное что бы не одолели травмы,это отрыв очень хороший,с чем поздравляю лондонцев,не в обиду Ман. Сити и болельщикам,ну просто вы уже приелися на первом месте,как у нас Зенит так же!!!
Asper
Asper
вчера в 10:17
Говорят, Арсенал не сможет быть таким стабильным. Но пока по факту МС спотыкается через шаг, что с их номинальным запасом прочности необъяснимо
zooveterinar
zooveterinar ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:17
Он же живой был!!! А это машина,к тому же осьминоги довольно умные!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:59
Осьминог Пауль и то был намного умнее)))
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:57
...круто, у меня такой гроб был, в одном институте по дешёвке
хапнул для сына, счастья в доме было , через край, да и сам
в Принца Персии поиграл....!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:55
Не факт.
Elliada
Elliada
вчера в 09:49, ред.
Это тот же суперкомпьютер, который финал ЧМ Аргентина - Португалия спрогнозировал? Компьютер делает вывод на основе данных, но не учитывает другие факторы. Например, человеческий фактор, случайность, травмы, погоду и так далее.

Арсенал находится на первой строчке, имеет солидный отрыв от МС. Но не думаю, что Арсенал сможет стабильно набирать очки до конца сезона. Впереди 20 туров. Выводы делать рано.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:48
Это еще вилами по воде написано,она же железная!!!
ОПС
ОПС
вчера в 09:42
И Суперкомпьютер может ошибаться. Это ж машина.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 09:32
Я до сих пор думаю , что мс победит в апл, Арсенал врядли вторую часть сезона пройдёт также стабильно
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:22
Всем спасибо.Расходимся.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:22
Да по-любому Арсенал чемпион!
112910415
112910415
вчера в 09:10
проницательный агрегат !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:01
Этот супер-мега-ультра-компьютер..предсказывающий очевидности походу в "Сколково" сконструировали....
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