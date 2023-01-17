Суперкомпьютер предсказал победителя Английской Премьер-Лиги

Суперкомпьютер Opta Analyst подсчитал шансы команд на чемпионство по итогам текущего сезона АПЛ.
Ранее «Арсенал» переиграл «Тоттенхэм» (2:0), это позволило команде оторваться на 8 очков от «Манчестер Сити», идущего на 2-й строчке. Ранее алгоритм считал «горожан» лидерами рейтинга, но теперь наибольший шанс принадлежит «канонирам» (51,4%). Для МС этот показатель равен 45,4%, остальные коллективы имеют гораздо меньший показатель.
Арсенал находится на первой строчке, имеет солидный отрыв от МС. Но не думаю, что Арсенал сможет стабильно набирать очки до конца сезона. Впереди 20 туров. Выводы делать рано.
Арсенал находится на первой строчке, имеет солидный отрыв от МС. Но не думаю, что Арсенал сможет стабильно набирать очки до конца сезона. Впереди 20 туров. Выводы делать рано.