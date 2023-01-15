Переход Мудрика попал в топ-5 самых дорогих трансферов в футболе Англии

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Самый опасный человек в футболе. За ним стоят «Реал» и «Барселона» Успех Райхарда уничтожит Лигу чемпионов.

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Фанаты «Челси» поют про Абрамовича и Тухеля. Поттер проиграл 5 из 7 последних матчей Победитель Лиги чемпионов тонет в АПЛ и вылетел из кубков.