Переход Мудрика попал в топ-5 самых дорогих трансферов в футболе Англии

Трансфер Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси» попал в топ-5 наиболее дорогих в истории АПЛ. Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джек Грилиш – из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» – 100 млн фунтов;
2. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» – 97,5 млн;
3-4. Поль Погба – из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» – 89 млн;
3-4. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» – 89 млн;
5. Дарвин Нуньес – из «Бенфики» в «Ливерпуль» – 85 млн.
Но надеюсь, что Арсенал не зря охотились и не Челси зря увел игрока из под носа канониров и он станет лидером атак синих.
Что поделаешь? Уже подписан. Остается пожелать удачи ему и Челси!
Но надеюсь, что Арсенал не зря охотились и не Челси зря увел игрока из под носа канониров и он станет лидером атак синих.
Что поделаешь? Уже подписан. Остается пожелать удачи ему и Челси!
Лукаку-на пике формы, после лучшего сезона в карьере, топ-5 центральных нападающих на тот момент
Грилиш-два сезона был главным креативщиком крепкого середняка АПЛ, входил в различные топы по обводкам и созданным моментам
Нуньес-прорывной сезон за Бенфику и много важных голов в ЛЧ сезона 21/22
Мудрик-почему за него красная цена не 35 миллионов ?
Лукаку-на пике формы, после лучшего сезона в карьере, топ-5 центральных нападающих на тот момент
Грилиш-два сезона был главным креативщиком крепкого середняка АПЛ, входил в различные топы по обводкам и созданным моментам
Нуньес-прорывной сезон за Бенфику и много важных голов в ЛЧ сезона 21/22
Мудрик-почему за него красная цена не 35 миллионов ?