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Переход Мудрика попал в топ-5 самых дорогих трансферов в футболе Англии

сегодня, 18:21

Трансфер Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси» попал в топ-5 наиболее дорогих в истории АПЛ. Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джек Грилиш – из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» – 100 млн фунтов;

2. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» – 97,5 млн;

3-4. Поль Погба – из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» – 89 млн;

3-4. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» – 89 млн;

5. Дарвин Нуньес – из «Бенфики» в «Ливерпуль» – 85 млн.

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Все комментарии
AS1976
AS1976 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:55
Ну всё же нормальная цена 60-70 , а Грилиш тоже этих денег не стоил. Что и доказывает его игра на сегодня.
witynchik
witynchik
сегодня в 22:25
Жаль, что не в Арсенал
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:41, ред.
Догадался бы Соккер либо Ю-туб предоставить нам нарезку игровых моментов с участием этого футболиста, чтобы мы лично убедились в его таланте и с уверенностью заявили: " Да, этот футболист стОит таких денег !". А то одни разговоры о нём и "голая" информация.
Крылатый
Крылатый
сегодня в 20:37
Я не мешаю политику с футболом, но вот здесь именно такое чувство возникает, что в сумме трансфера присутствует откат Зеленскому... Каким боком хз)))
протон
протон
сегодня в 20:02
Погба-огромный талант, который уже провёл три топовых сезона в Ювентусе и является одним из лучших полузащитников
Лукаку-на пике формы, после лучшего сезона в карьере, топ-5 центральных нападающих на тот момент
Грилиш-два сезона был главным креативщиком крепкого середняка АПЛ, входил в различные топы по обводкам и созданным моментам
Нуньес-прорывной сезон за Бенфику и много важных голов в ЛЧ сезона 21/22
Мудрик-почему за него красная цена не 35 миллионов ?
azkan
azkan
сегодня в 20:00
Молодой и не обстрелянный и такая цена?! Как будто нет у Челси других позиций которых нужно закрывать СРОЧНО!
Но надеюсь, что Арсенал не зря охотились и не Челси зря увел игрока из под носа канониров и он станет лидером атак синих.
Что поделаешь? Уже подписан. Остается пожелать удачи ему и Челси!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:43
Сумма приличная, наверное рассмотрели изюминку.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:43
Похоже синие приобрели крутого игрока
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