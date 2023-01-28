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«Зенит» — 398-й, «Спартак» — 464-й в рейтинге лучших клубов мира от IFFHS

вчера, 13:13

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обновила рейтинг лучших клубов мира.

В список попали две российские команды — «Зенит» (398-е место) и «Спартак» (464-я позиция).

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Фламенго».

2. «Палмейрас».

3. «Ливерпуль».

4. «Челси».

5. «Манчестер Сити».

6. «Реал».

7. «Бенфика».

8. «Порту».

9. «РБ Лейпциг».

10. ПСВ.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:38
Интересно, где бразильцы обыгрывали Реал в последнее время
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DaslerU (раскрыть)
вчера в 18:06
Это текущий рейтинг по итогам выступлений за последние 5 лет.
DaslerU
DaslerU
вчера в 17:49, ред.
Ну это смешно, Лейпциг девятый а Барселоны и Баварии вообще в десятке нет. Тот кто составлял этот рейтинг либо наркоман, либо скудоумный, либо и то и то сразу.
POL7173
POL7173
вчера в 17:06
ИМХО.
Довольно странный рейтинг. Из швабов, 1 Лейпциг, 1 клуб саксов ливер, лягушатники вообще 10, и два портвейна.
Крякнуть 2 портвейна, занюхать лягушачьими лапками, закусить швабской колбаской, и проснуться в Лейпциге.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:56
Всё то, что выходит в свет от организации с аббревиатурой IFFHS, не отражает текущего положения в футболе.
Futurista
Futurista
вчера в 15:45, ред.
Думаю что штук 300 команд которые впереди в этом липовом рейтинге и Зенит и Спартак в очной встрече вынесли бы в одну калитку...и ещё штук 50 просто обыграли бы...
112910415
112910415
вчера в 15:13
народу это не понятно )
adekvat
adekvat
вчера в 14:51
Чушь какая то, что даёт первое место, и что даёт клубу общем сотое место? Ничего.
Василий Дугин
Василий Дугин
вчера в 14:34
Спартак должен быть нулевым! Однозначно!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:28
Весьма сомнительный рейтинг.
Хорошо бы весь список посмотреть.
Elliada
Elliada
вчера в 14:16
Странный рейтинг. Хотелось бы узнать почему бразильские клубы выше европейских
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:12
Да... я Генеральный директор IFFHS.
Да...я утверждаю что «Зенит» 398-й...а «Спартак» 464-й
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:51, ред.
Уж очень странный рейтинг.

С какого перепуга и за какие такие заслуги клуб Челси выше Реала и Манчестер Сити? Мадридский «Реал» и президент клуба Флорентино Перес были в центре внимания на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards 2022, состоявшейся в Дубае. «Реал Мадрид» был признан лучшим клубом в этом году после победы в Лиге Чемпионов, Ла Лиге, Суперкубке Европы и Суперкубке Испании.

А что, интересно знать, заслужил Челси - развал после продажи клуба Абрамовича, десятое место в АПЛ ??? Ну а про российские клубы и говорить не приходится. Выступлений в еврокубках - ноль ! Внутренний чемпионат под патронтажем Газпрома, что и выводит их подопечных на первое место в чемпионате РПЛ. Ну вот как-то так.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:31
Ну , что тут скажешь - очень большие, красивые числа.
matrix333
matrix333
вчера в 13:15
Они и в топ-1000 и в топ-2000 есть.
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