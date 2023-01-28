«Зенит» — 398-й, «Спартак» — 464-й в рейтинге лучших клубов мира от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обновила рейтинг лучших клубов мира.
В список попали две российские команды — «Зенит» (398-е место) и «Спартак» (464-я позиция).
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Фламенго».
2. «Палмейрас».
3. «Ливерпуль».
4. «Челси».
5. «Манчестер Сити».
6. «Реал».
7. «Бенфика».
8. «Порту».
9. «РБ Лейпциг».
10. ПСВ.
С какого перепуга и за какие такие заслуги клуб Челси выше Реала и Манчестер Сити? Мадридский «Реал» и президент клуба Флорентино Перес были в центре внимания на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards 2022, состоявшейся в Дубае. «Реал Мадрид» был признан лучшим клубом в этом году после победы в Лиге Чемпионов, Ла Лиге, Суперкубке Европы и Суперкубке Испании.
А что, интересно знать, заслужил Челси - развал после продажи клуба Абрамовича, десятое место в АПЛ ??? Ну а про российские клубы и говорить не приходится. Выступлений в еврокубках - ноль ! Внутренний чемпионат под патронтажем Газпрома, что и выводит их подопечных на первое место в чемпионате РПЛ. Ну вот как-то так.
С какого перепуга и за какие такие заслуги клуб Челси выше Реала и Манчестер Сити? Мадридский «Реал» и президент клуба Флорентино Перес были в центре внимания на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards 2022, состоявшейся в Дубае. «Реал Мадрид» был признан лучшим клубом в этом году после победы в Лиге Чемпионов, Ла Лиге, Суперкубке Европы и Суперкубке Испании.
А что, интересно знать, заслужил Челси - развал после продажи клуба Абрамовича, десятое место в АПЛ ??? Ну а про российские клубы и говорить не приходится. Выступлений в еврокубках - ноль ! Внутренний чемпионат под патронтажем Газпрома, что и выводит их подопечных на первое место в чемпионате РПЛ. Ну вот как-то так.