РПЛ заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира

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вчера, 16:44

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) опубликовала рейтинг сильнейших лиг по итогам 2022 года.

Российская Премьер-Лига по сравнению с 2021 годом опустилась на 44 позиции и заняла 80-е место. РПЛ , в частности, опередили чемпионаты Судана, Танзании, Гондураса и Замбии.

Топ-3 рейтинга составили чемпионаты Бразилии, Англии и Испании.