РПЛ заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг по итогам 2022 года.
Российская Премьер-Лига по сравнению с 2021 годом опустилась на 44 позиции и заняла 80-е место. РПЛ, в частности, опередили чемпионаты Судана, Танзании, Гондураса и Замбии.
Топ-3 рейтинга составили чемпионаты Бразилии, Англии и Испании.
т.к. исходя из элементарного здравого смысла РПЛ никак не могла всего за год рухнуть на 44 места из 80.
РПЛ за этот год, конечно, несколько ослабла, но для такого падения ничего катастрофического в ней пока что не произошло и слабее лиг Катара, Словакии и Судана она не стала..
Однако, при политической ангажированности авторы рейтинга не допустили бы его падения у УПЛ с 27-ой на 73-ю позицию, т.е. на 46 мест, тогда как УПЛ, несмотря на все проблемы, спокойно играет свой чемп и небезупешно участвует в еврокубках, но оказывается, она тоже хуже Судана..)
И кстати, а что такого лучезарного произошло с Суданским футболом, что его высшая лига скакнула на 41 место вверх?)
Короче говоря, ничего политического в этом рейтинге нет, просто его авторы курят нечто весьма забористое, и обижаться тут не на что, мало ли, что они вкурят в следующий раз..)))
т.к. исходя из элементарного здравого смысла РПЛ никак не могла всего за год рухнуть на 44 места из 80.
РПЛ за этот год, конечно, несколько ослабла, но для такого падения ничего катастрофического в ней пока что не произошло и слабее лиг Катара, Словакии и Судана она не стала..
Однако, при политической ангажированности авторы рейтинга не допустили бы его падения у УПЛ с 27-ой на 73-ю позицию, т.е. на 46 мест, тогда как УПЛ, несмотря на все проблемы, спокойно играет свой чемп и небезупешно участвует в еврокубках, но оказывается, она тоже хуже Судана..)
И кстати, а что такого лучезарного произошло с Суданским футболом, что его высшая лига скакнула на 41 место вверх?)
Короче говоря, ничего политического в этом рейтинге нет, просто его авторы курят нечто весьма забористое, и обижаться тут не на что, мало ли, что они вкурят в следующий раз..)))