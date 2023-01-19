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РПЛ заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира

вчера, 16:44

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг по итогам 2022 года.

Российская Премьер-Лига по сравнению с 2021 годом опустилась на 44 позиции и заняла 80-е место. РПЛ, в частности, опередили чемпионаты Судана, Танзании, Гондураса и Замбии.

Топ-3 рейтинга составили чемпионаты Бразилии, Англии и Испании.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 21:52
Зачем нас сейчас вообще оценивать? Чтобы ещё сильнее унизить? Пошли они в ж...
Сп62
Сп62
вчера в 21:42
Пока неизвестны критерии оценки команд рассуждать здесь не о чём.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:30
Все эти рейтинги хрень полнейшая
adekvat
adekvat
вчера в 21:10
Ладно Гондурас но Замбия как оказалась выше России не пойму. Матч ТВ может смело закупать эти чемпионаты, а то смотреть нечего.
firewing
firewing
вчера в 21:02
Дно? Снизу уже стучат...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 19:53
почетно!
Храневец
Храневец
вчера в 19:40
Зато в области балета мы впереди планеты всей !!!!!!
vova505
vova505
вчера в 19:21
Пипец
Как-то уж очень низко оценили
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:13, ред.
Политика чистой воды.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:10
А что нам с того??? Окраинцам и европодмахивателям-в радость,это понятно.Они с 1936 года в себя не могут прийти.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:48
Да пусть хоть на последнем, мы все знаем политику этих п&90₽@¢08
Boricku
Boricku
вчера в 18:43
Если Дзюбиньоса заявят, рейтинговое место сразу пойдёт в гору !
баск
баск
вчера в 18:41, ред.
Сразу хочется заподозрить политическую ангажированность данного рейтинга,
т.к. исходя из элементарного здравого смысла РПЛ никак не могла всего за год рухнуть на 44 места из 80.

РПЛ за этот год, конечно, несколько ослабла, но для такого падения ничего катастрофического в ней пока что не произошло и слабее лиг Катара, Словакии и Судана она не стала..

Однако, при политической ангажированности авторы рейтинга не допустили бы его падения у УПЛ с 27-ой на 73-ю позицию, т.е. на 46 мест, тогда как УПЛ, несмотря на все проблемы, спокойно играет свой чемп и небезупешно участвует в еврокубках, но оказывается, она тоже хуже Судана..)

И кстати, а что такого лучезарного произошло с Суданским футболом, что его высшая лига скакнула на 41 место вверх?)

Короче говоря, ничего политического в этом рейтинге нет, просто его авторы курят нечто весьма забористое, и обижаться тут не на что, мало ли, что они вкурят в следующий раз..)))
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:28
Одно радует что, мы хотя бы существествуем в рейтинге, обошли санкции
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 18:19
отрийцательный рывок завершися отрицатильной Динамокой на 90 м месте
Roman73
Roman73
вчера в 18:18
В этом рейтинге итоги за 2022 год , а именно неучастие российских команд в международных соревнованиях , а три товарищеских матча с Узбекистаном потянули только на 80 ое место . Конечно РПЛ повыше 80 ого места но всё таки реально Россия не входит в десятку или двадцатку. На зеркало нечего пенять... Зенит -- 37 ой клуб , а ЦСКА --49 тый в Европе. Дела не весёлые .
Kosmos58
Kosmos58 ответ Semen Nemov (раскрыть)
вчера в 18:16
Украина занимает 81-е место, успокойтесь!.
Kosmos58
Kosmos58 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:15
Что случилось? Дзюба уехал!.
Semen Nemov
Semen Nemov
вчера в 18:13
странно,что хохлы не на первом месте
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 18:02
Хз, есть АПЛ, Ла Лига, Серия А и Бундеслига. Остальное все не интересует
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:56
IFFHS - заняла 80-е место среди всех юмористических организаций Мира...
DXTK
DXTK
вчера в 17:49
Вот определились соперники для России в будущих товарищеских матчах сборные Судана, Танзании, Гондураса и Замбия, а то все ищут с кем бы сыграть.
Elliada
Elliada ответ dikalot (раскрыть)
вчера в 17:43
Не могло. Рейтинг состоит из 80-и мест. То есть 80-е место самое последнее и самое худшее. Явно политическое решение.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 17:43
Клоунские рейтинги цирковых федераций))
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:42
Самая бредовая международная организация, после ООН
dikalot
dikalot
вчера в 17:35
Это уже успех, мог бы быть 120-е место.
memphis
memphis
вчера в 17:29
Это успех! Судан, Танзания, Гондурас и Замбия - это наш уровень!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:26
Это уже дно!
DEMBELE
DEMBELE
вчера в 17:21
Более чем смешно )
протон
протон
вчера в 17:20
Лучшая лига бразильская? Там Бернли из Чемпионшипа бы первое место занимал. Не говоря о том как низко украинский и российский чемпы, какая Литва и Латвия, какой Парагвай.
Гость
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