От бесполезных футболистов до самых ценных мастеров. Рейтинг легионеров «Зенита»

1674975546

вчера, 09:59

Сравните с вашей иерархией иностранцев.

Ловрен был важным игроком основы в последнее время, капитаном команды, вожаком. Но хорват вернулся во Францию, где раньше играл, а ему на замену привезли Ренана. Пока ценность молодого бразильца для «Зенита» не определена, как и коллеги по бывшему и будущему клубу – Ду Кейроса. Зато в заявке остаются девять иностранцев, а интерес к Малкому со стороны ПСЖ заставляет говорить о каждом. Представьте, что самые ценные и сыгранные легионеры уйдут. Уверены, что своих ребят и тренерских талантов Семака хватит для тотального доминирования в РПЛ ?

9. Нуралы Алип (Казахстан)

Иностранец по мастерству не превосходит молодых россиян, которые могли получать игровую практику вместо него. С учетом, что Чистякова в «Зените» обвинили в «сдаче матча» «Ахмату», Ловрену подвезли в напарники бразильца Родригао, а после ухода Деяна едет Ренан, Семак четко показал, что в сердце защиты будет ставить на иностранцев. Алипу многому нужно обучиться, иначе сгинет в запасе или уйдет.

8. Матео Кассьерра (Колумбия)

Пример, почему нельзя кричать, что потеря Малкома, Вендела, Барриоса и Сантоса не скажется, потому что сразу привезут других латиноамериканцев. А если не заиграют? Кассьерра выступает на позиции, где в «Зените» сразу заиграл Азмун. В центре появлялся, когда не работал в оттяжке, и много забивал Дзюба, особенно с передач Халка. А Кассьерра провалил старт в новом клубе. Пожалуй, если брать оптимальную основу, где Матео, а не Сергеев, то колумбиец – слабое звено.

7. Густаво Мантуан (Бразилия)

Ставим Густаво выше коллег, справляется с ролью джокера и пока не клевал Семаку печень за нехватку практики. В будущем, возможно, окажется в списке недовольных игроков вместе с Бакаевым и другими запасными, но пока это хорошая опция. С другой стороны, опять можно подумать, не выгоднее ли держать в таком случае на лавке таланта из академии? Мантуану платят немало, а от его будущей продажи деньги пойдут, в том числе, «Коринтиансу».

6. Клаудиньо (Бразилия)

Великолепно вошел в игру, а потом объяснил, почему его не забрали в топ-5. Клаудиньо сложно повторить в следующем матче то, что творил в предыдущем. Один из сильнейших легионеров «Зенита», но в новом сезоне от него явно ждали большего. С другой стороны, спад может намекать на увеличение интереса. Покупатели пытаются поймать цель в низшей точке. А вот для «Зенита» ценность игрока упала, из восьми голевых действий Клаудиньо в РПЛ лишь два прямо принесли очки.

5. Родригао (Бразилия)

Новичок занял место в основе, провел 15 поединков, а теперь от его класса зависит адаптация молодого Ренана. Родригао в порядке, а кто не верит – смотрите на количество пропущенных «Зенитом» мячей. Он важнее, чем думают, создает иллюзию, будто хороший футбол в защите был всегда. А уберите Родригао в Кубке – получите другие результаты, третье место в группе со «Спартаком» и «Крыльями Советов». Не мировая звезда, как Ловрен, но полезное подписание.

4. Малком (Бразилия)

Забавно, что агент соврал, а Семак рассказал правду об интересе ПСЖ . Украшает РПЛ , но одновременно во многих матчах появляется ощущение, что Малкому неинтересно. Когда говорят, что бразилец – лучший игрок РПЛ , то смотрят на статистику (12 голов и 5 ассистов), но в этом списке учитываем незаменимость для «Зенита». Данни и Халк влияли на тактику сильнее. Жулиано быстрее завязал игру на себя в стартовые месяцы в Санкт-Петербурге. Малком это как десерт к ужину в мишленовском ресторане. Вкусно и красиво, но не то, без чего не прожить.

3. Маркус Вендел (Бразилия)

Вендел формирует структуру работы команды и отвечает за темп позиционных, то есть самых частых для «Зенита», атак. Впрочем, тоже порой скучает. Планировал играть в Лиге чемпионов, а теперь такой возможности нет. С другой стороны, раскрылся в атаке. Неслучайно в бывшем клубе его считали дублером Бруну Фернандеша, а не вторым Моутинью. Маркус принес много пользы, не хочется его терять. Даже хорошо, что Вендел не ломовая лошадь физически, ведь технически это давно парень для топ-5.

2. Вильмар Барриос (Колумбия)

Вендел невероятно важен. Малком не всегда делает разницу – хотя в этом тоже поднаторел, но делает карнавал. Однако их можно подменить, а потеря Барриоса это неизвестность. Вильмар сбавил, но иначе его бы давно забрали в топ-5. Не поддержал стартовый уровень футбола, когда ждали Барриоса в АПЛ или Ла Лиге через год. Зато структурно тяжело найти более важного для «Зенита» футболиста. Только лидер рейтинга сыграл больше минут в РПЛ , чем опорник, которому еще и нет замены по позиции.

1 место. Дуглас Сантос (Бразилия)

После ухода Дзюбы и Ловрена стал полноправным капитаном команды. Понятно, что Дуглас вряд ли такой шумный в раздевалке и такой наглый, как Артем и Деян. Зато это человек, который может сыграть 17 матчей без замен. В новом сезоне Семак редко пользовался универсальностью Сантоса, только по ходу матчей, но и строго в роли левого латераля бразилец прекрасен. От него всегда можно дождаться навеса. По точности передач это один из главных крайних защитников РПЛ . Дуглас олицетворяет классных легионеров в составе «Зенита». Также понятно, что на нем держится вся бразильская колония.

Роналдо как-то подарил 17-летнему Пато в Милане «Плейбой», предложив выбрать компанию – или веселых, как Зубастик, или религиозных, как Кака. В «Зените» за веселье скорее отвечает Малком, чем Сантос. Но без первого команда Семака может не развалиться, даже если начнет терять очки чаще. А вот без Сантоса и отдельно Барриоса к эффекту снежного кома намного ближе. Потери в футболе не влияют до определенного момента. «Зенит» пока делает вид, что у легионеров нет права уйти в любой момент, но это временное забвение.