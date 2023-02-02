«Спартак» одолел «Ростов» по пенальти в матче Зимнего кубка Премьер-Лиги

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сегодня, 21:31

«Спартак» переиграл «Ростов» в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ (0:0 в основное время 2:1 и по пенальти).

В пятницу «Краснодар» в рамках данного турнира сыграет с «Сочи».