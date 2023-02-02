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«Спартак» одолел «Ростов» по пенальти в матче Зимнего кубка Премьер-Лиги

сегодня, 21:31
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

«Спартак» переиграл «Ростов» в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ (0:0 в основное время 2:1 и по пенальти).

В пятницу «Краснодар» в рамках данного турнира сыграет с «Сочи».

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:23
Видимо вы очень мало смотрите футбол!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 23:17
Удачи обоим клубам!!!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 23:17
С Бальде выйдет толк, если болт не забьет
ey7faj66xg89
ey7faj66xg89 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 22:59
Вратарь выиграл игру
minai
minai
сегодня в 22:55
Не смотрел. Говорят, что арбитр что то озвучил? Наверное: " Простите, люди добрые. Мне деньги очень нужны! "
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:46, ред.
Уважаемый Анатолий, Вы много раз видели, чтобы в течении трёх минут, одна команда, трижды перебивала пенальти? Мы с Вами- люди немолодые, повидали много разного футбола, но вот, я, лично, такого БЕСПРЕДЕЛА не видел никогда, ни во всесоюзных турнирах, ни на мировых первенствах. Нечто похожее, я видел в 1978г., в игре чемпионата СССР между ЦСКА и киевским Динамо. Тогда, в течении 30 сек., было наначено два пенальти в ворота киевлян. Но замечу, пенальти не перебивались, а назначались за конкретное нарушение правил. Ничего не имею к клубу Ростов, уважаю историю команды, известных личностей! Но к нынешней ростовской команде, после случившегося- отношусь с антипатией. И еще, 11 пенальти в 17 турах- это как, нормальная ситуация??? И что, все 11 были честными??? Если такими темпами Ростов и дальше будет бить пенальти- побьют все рекорды.
ABir
ABir
сегодня в 22:41
В самой игре особо ничего запоминающего не произошло, а вот в серии пенальти Селихов просто красавец!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 22:33
Спартак одолел это громко сказано. Спартака в серии пенальти выграл и всё
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:31
Разучились забивать команды...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 22:25
вот уже и февраль стартовал и неожиданно пришло осознание, что уже через 3 недели возобновится российский футбольный сезон играми на кубок. хоть игра была довольно скучная, но и этого было достаточно чтобы понять как нам не хватало Спартака😄☺️ по игре больше хотелось посмотреть новичков команды, а их у нас набралось не мало вместе с теми ребятами, что вот - вот выйдут с больничного: Мозес, Мартинес, Бальде Кейта после дисквалификации и реальные новички Дуарте и Тавареш. по первым впечатлениям понравился парагвайский центральный защитник, рост 186, хороший первый пас у парня, нужно ещё посмотреть что у Дуарте со скоростью. видно, что защитник он вязкий, неуступчивый, вобщем кого и искали...Тавареш заметно играет с перестраховкой, 7 месяцев не играл после крестов, португальцу похоже первое время прийдётся посидеть в запасе и дождаться когда на стадионах подрастёт трава ( как Мозесу и Мартинсу, которые сидели на трибуне вместе с Умяровым) Кейта конечно впечатлил своей физической формой не только Генича и болельщиков Спартака, а ещё по слухам жену Икарди🤣 по крайней мере той пятой точки, что мы видели в игре в Москве с зенитом у Бальде и близко не видно, как отметили комментаторы похудел заметно и Максименко...вобщем сама серия пенальти была бенефисом Селихова, ну и немного было стыдно за наших футболёров, как бьют пенальти красно - белые мы прекрасно знаем ( тут конечно стоит в уме держать Промеса, Мозеса, Дуарте думаю к точке способен подойти и забить), а вот какие пенали футболисты ростова вспомнили благодаря Геничу и их пенальти в ворота торпедо...у Спартака после возвращения всех футболистов из лазарета будет отличная обойма игроков с которыми можно решать высокие задачи на длинный сезон ( в кубке России после дисквы будет посложнее в нападении, условный Веллитон нам бы не помешал сейчас) читаем мы все сми и похоже уже этим летом зенит продаст своих лидеров, которые делают разницу в рпл : Малком, Барриос, Вендел и Клаудиньо. без них и всё равно кто прийдёт им на замену у Спартака будут хорошие шансы побороться за золото чемпионата
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:14
Ребят с победой ! Смотрел с удовольствием и понял ,что Зорин и Пяткин -это не для Спартака . Игнатов ,как всегда ,разочаровал ,как и Литвинов . Литвинов на поле ничего не делает ,только руками машет . Совершенно бесполезен . Соболеву не хватает Промеса , и особенно Зинки ,с которым у них очень хорошо получается . Пруцев - молодчина . Даже Рыбус смотрелся солидно . Бальде ещё не раскрылся .Всего-то 3-ий матч ,но мощный , У Мелёшина то же всё в порядке . Шурик в воротах просто красава !
Namuri
Namuri
сегодня в 22:13
Да с чего вы взяли, что я буду это делать каждый месяц? Эти аккаунты были созданы ради очков. Если у тебя 100 акк. - за месяц есть 1300000 очков без всяких комментариев. А значит, что можешь поставить 1300 раз по 1000, или 13000 раз по 100, или как угодно. Это не пишу чтобы протон снова давал советы, типа - нужно трудиться. Когда умеешь анализировать и прогнозировать игры, но не хватает очков для твоей тактики, ты должен либо бросить все и комментировать весь день, либо создать много аккаунтов. Извините, но я не на пенсии и у меня много дел. Есть еще куча причин не писать комментарии с анализом. Об этом много раз писал. Когда ты пишешь комментарий, ты бросаешься в этот комментарий всей душой, ты анализируешь, а потом видишь, что ответ тебе попал в лучшие (а твой нет), что совсем не соответствует этому блоку, знаете, ты тогда утомляешься изнутри без толку, и твой мозг после этого просто не может свежо анализировать матчи. Когда кто-то относится к вам с предубеждением, что бы ты ни делал, это не поможет. Так что я решил этот вопрос так. Однако я не ожидал, что столько выиграю. И да, когда вы читаете написанный мной текст, не зацикливайтесь на одном предложении. Прим: Потому что в то время я писал книгу и не мог сосредоточиться на КП. Да, еще пели песни в пабах, кроме этого воевал снова, очень многое делал. КП это просто развлечение. Я не буду это делать каждый месяц, хотя вполне могу и так. Я даже могу пойти на встречу и поставить меньше 500 очков на большие коэффициенты.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:12
Матч , унылое зрелище непонятного кубка.
Можно было просто посмотреть пенальти в исполнении Селихова , остальное всё вырезать . На матче присутствовал один Селихов !)
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 22:10
Поддалися мы Спартаку,это подарок,есть матчи важней,премьер-лига скоро!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:07
По матчу . Понравились Бальде , Пруцев , Селихов...А так обычная предсезонка . Увидели Товариша....)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:58
По оценке игры Спартака соглашусь. Но ирония по поводу пенальти Ростова мне непонятна. Судейство было вполне приличным.
makkie
makkie
сегодня в 21:55
Победили, приятно.
Но главное - это наигрывание схем, обкатка новичков, набор физической формы и игрового ритма.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:54
Про матч ничего, так как нЕчего, а вот по спорному моменту в конце матча в связи с назначением - неназначением пенальти пару слов. К чему этот цирк ? Многие решили, что если арбитр будет озвучивать мотивы своего решения, то этого будет вполне достаточно для нас, чтобы согласиться с ним. Отнюдь. Вопросов меньше не стало, так как мы видели не ту картину, которую нам пытался "внушить" Левников и пара комментаторов. И почему я должен верить арбитру, а не собственным глазам, а его решение должно быть истиной в последней инстанции ?
Моё мнение по этому моменту прямо противоположное. Не подними защитник руку, мяч не изменил бы направление и, возможно, дошёл до адресата.
Поднял, изменил, получите пенальти.
Надеюсь, моя мысль понятна, хотя в данном случае я могу ошибаться, а именно: рассуждения арбитра вслух не панацея от несправедливых решений, а вопросов меньше не станет.

.
Malhira
Malhira
сегодня в 21:54
Я недавно здесь и может быть не правильно все понял. Но если есть проблема с клонами которые ставят на точный счет, то почему бы просто не убрать из ставок точный счет, или сделать на него лимит, допустим 100, ведь есть лимит на ставку 2000, и пусть на точный счет свой лимит будет.
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:54
Забавно увидеть и прочитать пост, где отсутствует Вип Статус и Гора. Интересно, сколько диз-лайков наберет? Ну, к примеру с Neuron0034.
Сп62
Сп62
сегодня в 21:49
Для первого официального матча игра вполне удовлетворительная. Думаю, что тренеры получили достаточно информации для выводов.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:46
Было грустно.КАк после сообщения,что наш футбол -"вне игры".
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 21:43
Селихов молодец - 3 пенки не только лишь всем дано взять!
Capral
Capral
сегодня в 21:37
Понравился Спартак! Как для начала февраля- очень прилично! Можно сказать- видна рука тренера. Вот только вопрос к арбитру: а почему Ростову не дали перебивать трижды пенальти, после каждого незабитого, как в игре с несчастным Торпедо??? Непорядок!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:36
Походу Валере команда подарила галстук, ибо пенки надо забивать
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