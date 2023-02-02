«Спартак» одолел «Ростов» по пенальти в матче Зимнего кубка Премьер-Лиги

«Спартак» переиграл «Ростов» в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ (0:0 в основное время 2:1 и по пенальти).
В пятницу «Краснодар» в рамках данного турнира сыграет с «Сочи».
«Спартак» переиграл «Ростов» в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ (0:0 в основное время 2:1 и по пенальти).
В пятницу «Краснодар» в рамках данного турнира сыграет с «Сочи».
Моё мнение по этому моменту прямо противоположное. Не подними защитник руку, мяч не изменил бы направление и, возможно, дошёл до адресата.
Поднял, изменил, получите пенальти.
Надеюсь, моя мысль понятна, хотя в данном случае я могу ошибаться, а именно: рассуждения арбитра вслух не панацея от несправедливых решений, а вопросов меньше не станет.
.
Моё мнение по этому моменту прямо противоположное. Не подними защитник руку, мяч не изменил бы направление и, возможно, дошёл до адресата.
Поднял, изменил, получите пенальти.
Надеюсь, моя мысль понятна, хотя в данном случае я могу ошибаться, а именно: рассуждения арбитра вслух не панацея от несправедливых решений, а вопросов меньше не станет.
.